06:53 (мск), источник: Коммерсантъ

«Ведомости»: Ozon изучает внедрение брокерского сервиса

Маркетплейс Ozon изучает возможность появления брокерских продуктов в своей экосистеме, сообщили источники «Ведомостей». Представитель компании заявил, что на данный момент у ритейлера «нет планов по запуску собственного брокера».

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Источник: РИА "Новости"

По данным газеты, Ozon активно ищет сотрудников для брокерского сервиса. В компании на это ответили, что постоянно работают над развитием своих сервисов, «поэтому периодически набираем новых людей с разным опытом». Источник «Ведомостей» заявил, что Ozon заинтересован в расширении экосистемы, в особенности своего банка.

К реализации проекта привлечен бывший руководитель направления корпоративных продаж в ВТБ. В октябре, по открытым данным, он был назначен гендиректором Ozon Invest, до этого он руководил Ozon Fintech.

Маркетплейс запустил Ozon Invest еще в 2019 году. Физлица могли профинансировать с ее помощью компании малого и среднего бизнеса. Сейчас сервис работает в формате b2b, а программа финансирования от инвесторов недоступна.

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Леонид Уварчев

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