13:58 (мск), источник: Коммерсантъ

СПБ Биржа запретила подачу заявок по ценным бумагам в четырех валютах

СПБ Биржа установила запрет на подачу заявок по ценным бумагам в долларах США, евро, гонконгских долларах и юанях. Ограничения вступают в силу сегодня, 27 ноября, следует из уведомления на сайте торговой площадки.

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Источник: СПБ Биржа

Запрет на подачу заявок по ценным бумагам в указанных валютах действует в следующих режимах торгов:

— в режиме переговорных сделок с кодами расчетов Т1, Т2;

— в режиме торгов «адресное репо с центральным контрагентом» с кодами расчетов Т0Т2, Т1Т2;

— в режиме торгов «безадресное репо с центральным контрагентом» с кодом расчетов Т1Т2.

Со 2 ноября в отношении СПБ Биржи введены санкции США. После внесения в санкционный список торговая площадка приостановила торговлю иностранными ценными бумагами. С 3 ноября сделки на торговой площадке возможны только с некоторыми российскими ценными бумагами и акциями самой биржи. Сегодня, 27 ноября, Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление о признании ПАО «СПБ Биржа» банкротом. Представители торговой площадки утверждают, что признаков банкротства нет.

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