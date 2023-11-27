СПБ Биржа запретила подачу заявок по ценным бумагам в четырех валютах

Запрет на подачу заявок по ценным бумагам в указанных валютах действует в следующих режимах торгов:
— в режиме переговорных сделок с кодами расчетов Т1, Т2;
— в режиме торгов «адресное репо с центральным контрагентом» с кодами расчетов Т0Т2, Т1Т2;
— в режиме торгов «безадресное репо с центральным контрагентом» с кодом расчетов Т1Т2.
Со 2 ноября в отношении СПБ Биржи введены санкции США. После внесения в санкционный список торговая площадка приостановила торговлю иностранными ценными бумагами. С 3 ноября сделки на торговой площадке возможны только с некоторыми российскими ценными бумагами и акциями самой биржи. Сегодня, 27 ноября, Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление о признании ПАО «СПБ Биржа» банкротом. Представители торговой площадки утверждают, что признаков банкротства нет.