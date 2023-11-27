«Селигдар» отчитался о росте выручки на 80% за девять месяцев года

Выручка полиметаллического холдинга «Селигдар» за девять месяцев выросла на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 37,15 млрд рублей, следует из отчетности компании по международным стандартам.

Большая часть выручки получена от реализации золота — 24,9 млрд рублей, что на 69,6% больше, чем было годом ранее. За отчетный период «Селигдар» реализовал 5,9 тонн золота, что почти на 50% больше, чем годом ранее (тогда 3,98 тонны). Также к показателям добавилась выручка от реализации золота третьих лиц в январе—сентябре 2023 года: она составила 6,2 млрд рублей. Выручка от реализации оловянного, медного и вольфрамового концентратов примерно сохранилась на уровне прошлого года и составила 4,55 млрд рублей. Выручка от прочей реализации, в том числе от услуг по добыче руды и реализации серебра, составила 1,45 млрд рублей.

При этом в январе—сентябре «Селигдар» получил чистый убыток в 8,96 млрд рублей против прибыли в 9 млрд годом ранее. Холдинг связал это с неденежным убытком от курсовых разниц, который возник при переоценке обязательств, номинированных в золоте, в условиях роста рыночной цены золота в долларах и ослаблении рубля.

Скорректированная чистая прибыль, то есть прибыль без учета этих неденежных убытков, за девять месяцев составила 3,5 млрд рублей. Скорректированная EBITDA составила 14,7 млрд рублей, увеличившись на 65% год к году. Чистый долг — 47,3 млрд рублей, его отношение к EBITDA — 2,45.

Акции «Селигдара» на Мосбирже к 12:58 мск подешевели на 1,53% и стоили 69,49 рубля.

Ранее акционеры «Селигдара» одобрили выплату дивидендов по результатам девяти месяцев. Их размер составит 2 рубля за акцию, на выплаты будет направлено 2,06 млрд рублей из нераспределенной прибыли прошлых лет.