Пошлина за выдачу биометрического загранпаспорта вырастет на 20% с 1 июля 2024 года

Согласно новым нормам, госпошлина за выдачу биометрического загранпаспорта с 1 июля 2024 года будет проиндексирована на 20% и составит 6 тыс. рублей.

Пошлина за выдачу документа для детей до 14 лет вырастет с 2,5 до 3 тыс. рублей.

Закон также предусматривает увеличение и других госпошлин. В частности, сбор за выдачу проездного документа беженца или за регистрацию иностранца по месту жительства в РФ вырастет с 350 рублей до 420 рублей, за выдачу или продление срока действия визы для въезда в РФ или выезда из нее — с 1 тыс. до 1 200 рублей, за выдачу визы для многократного пересечения границы — с 1 600 рублей до 1 920 рублей.

Пошлина за выдачу приглашения на въезд в РФ составит 960 рублей (ранее — 800 рублей), за выдачу вида на жительство — 6 тыс. рублей (ранее — 5 тыс. рублей). Сбор за выдачу разрешений на привлечение и использование иностранной рабочей силы вырастет с 10 до 12 тыс. рублей, за выдачу разрешения на работу иностранным гражданам или лицам без гражданства, а также за прием в гражданство РФ и выход из него — с 3,5 тыс. рублей до 4,2 тыс. рублей.