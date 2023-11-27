Пекинская биржа просит крупных акционеров воздержаться от продажи своих акций
Биржа опасается, что из-за роста акций институционалы захотят зафиксировать прибыль, что обвалит индекс.
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Биржа опасается, что из-за роста акций институционалы захотят зафиксировать прибыль, что обвалит индекс.
Пекинская фондовая биржа (Beijing Stock Exchange, BSE) де-факто внедрила новую политику, которая запрещает крупным акционерам компаний, котирующихся на ее бирже, продавать эти акции, опасаясь, что такие продажи могут затормозить долгожданное ралли, пишет Reuters со ссылкой на источники.
Один из собеседников Reuters отмечает, что руководство биржи боится, что без этой политики резкий рост цен на акции «может побудить институциональных инвесторов сократить свои активы, что может снова привести к падению индекса».
Эта биржа была запущена два года назад. На BSE действует упрощенная система вывода компаний на IPO. Создание биржи было направлено на решение давней проблемы финансирования МСП. На их долю приходится 95% компаний в КНР. Сейчас на этой бирже торгуется 232 компании с совокупной рыночной капитализацией в 366 миллиардов юаней ($50 млрд). Для сравнения, на Шанхайской бирже залистинговано 2256 компаний общей стоимостью 47 трлн юаней.