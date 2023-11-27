Пекинская биржа просит крупных акционеров воздержаться от продажи своих акций

Пекинская фондовая биржа (Beijing Stock Exchange, BSE) де-факто внедрила новую политику, которая запрещает крупным акционерам компаний, котирующихся на ее бирже, продавать эти акции, опасаясь, что такие продажи могут затормозить долгожданное ралли, пишет Reuters со ссылкой на источники.

«Крупным акционером» биржа называет тех инвесторов, которые владеют в эмитенте доле в 5% и более. Он обязан подать публичную заявку на соответствующую фондовую биржу перед продажей акций. Пекинская фондовая биржа начала отклонять эти заявки, отмечают источники агентства. Пока неизвестно, как долго новая политика будет действовать.

Один из собеседников Reuters отмечает, что руководство биржи боится, что без этой политики резкий рост цен на акции «может побудить институциональных инвесторов сократить свои активы, что может снова привести к падению индекса».

Эта биржа была запущена два года назад. На BSE действует упрощенная система вывода компаний на IPO. Создание биржи было направлено на решение давней проблемы финансирования МСП. На их долю приходится 95% компаний в КНР. Сейчас на этой бирже торгуется 232 компании с совокупной рыночной капитализацией в 366 миллиардов юаней ($50 млрд). Для сравнения, на Шанхайской бирже залистинговано 2256 компаний общей стоимостью 47 трлн юаней.

Индекс 50 Index, который Пекинская биржа начала рассчитывать в 2022 году, в ноябре вырос на 46% на фоне недавних мер властей, которые снизили обязательный размер суммы, которую инвестор должен иметь на своем биржевом счете для инвестирования, а также усовершенствовали биржевые механизмы и начали поощрять фонды к участию в торгах на рынке.