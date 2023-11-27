Главные события недели на финансовых рынках
Аналитики сервиса Газпромбанк Инвестиции о том, за чем на неделе будет следить все инвестиционное сообщество.
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Аналитики сервиса Газпромбанк Инвестиции о том, за чем на неделе будет следить все инвестиционное сообщество.
На рынке продолжается сезон отчетности.
В понедельник данные по МСФО за девять месяцев 2023 года раскрыл Селигдар, во вторник к нему присоединится РусГидро, в среду — Аэрофлот, Роснефть и Башнефть.
В четверг — даты закрытия реестров по дивидендам у ряда компаний.
Ростелеком — последний день с дивидендом в размере 5,4465 рубля.
Селигдар — последний день с дивидендом 2 рубля.
Positive Technologies — последний день с дивидендом 15,8 рубля.
В пятницу — Whoosh, последний день с дивидендом 10,25 рубля.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».