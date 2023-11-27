13:42 (мск), источник: Финансы Mail.ru

Главные события недели на финансовых рынках

Аналитики сервиса Газпромбанк Инвестиции о том, за чем на неделе будет следить все инвестиционное сообщество.

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«Газпромбанк Инвестиции»Инвестиционные аналитики
Источник: Freepik

На рынке продолжается сезон отчетности.

В понедельник данные по МСФО за девять месяцев 2023 года раскрыл Селигдар, во вторник к нему присоединится РусГидро, в среду — Аэрофлот, Роснефть и Башнефть.

В четверг — даты закрытия реестров по дивидендам у ряда компаний.

Ростелеком — последний день с дивидендом в размере 5,4465 рубля.

Селигдар — последний день с дивидендом 2 рубля.

Positive Technologies — последний день с дивидендом 15,8 рубля.

В пятницу — Whoosh, последний день с дивидендом 10,25 рубля.

В среду будет представлена недельная инфляция в России в период с 21 по 27 ноября, а в пятницу закончится прием заявок на обмен акций HeadHunter Group на бумаги МКАО в рамках реструктуризации.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

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