Главные события недели на финансовых рынках

В понедельник данные по МСФО за девять месяцев 2023 года раскрыл Селигдар , во вторник к нему присоединится РусГидро , в среду — Аэрофлот , Роснефть и Башнефть .

В среду будет представлена недельная инфляция в России в период с 21 по 27 ноября, а в пятницу закончится прием заявок на обмен акций HeadHunter Group на бумаги МКАО в рамках реструктуризации.