Глава ВТБ прогнозирует снижение темпов роста банковского сектора в 2024 году
По словам главы ВТБ, в 2023 году банк получит рекордную прибыль — в районе 420 млрд рублей.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
По словам главы ВТБ, в 2023 году банк получит рекордную прибыль — в районе 420 млрд рублей.
МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Глава ВТБ Андрей Костин прогнозирует снижение доходов банка и банковского сектора в целом в 2024 году.
«Надо сказать, что в следующем году все-таки мы ожидаем снижение роста банковского сектора и наших доходов, потому что Центральный банк принял антиинфляционные меры: повышение ставки, ограничение кредитования, в том числе потребительского», — сказал Костин на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«Важно, что мы сумели быстро перестроиться. Потеряв западные рынки, мы сфокусировались, конечно, прежде всего на России, но не только — и на дружественных рынках, — отметил Костин. — Допустим, наш банк в Шанхае, который является единственным российским банком в Китае, за год удвоит оборот своей деятельности, что, конечно, отражает позитивное развитие российско-китайских торгово-экономических отношений».
В 2022 году группа ВТБ получила рекордный убыток по МСФО в размере 612,6 млрд рублей.