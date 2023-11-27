Дивиденды Магнита и другие новости
Василий Карпунин, начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций», перечислил самые важные собтия понедельника
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Василий Карпунин, начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций», перечислил самые важные собтия понедельника
Доходность около 6,5%. Решение позитивно для акций компании, по которым не было выплат два года. По итогам 2023 г. летом вновь могут быть выплачены дивиденды. Бумаги Магнита могут выглядеть сильнее сектора.
∙ НКХП: Совет директоров рекомендовал скромные промежуточные дивиденды 29,75 рубля. Доходность 3%. На этом фоне бумаги упали на 9% и вернулись на исходные позиции, которые были до анонса дивидендного заседания СД.
∙ ЕвроТранс: Акционеры компании одобрили дивиденды за 9 месяцев 2023 г в размере 8,88 рубля. Дивдоходность 3,5%. Последний день для покупки для попадания в реестр — 7 декабря.
∙ ВТБ (отчет за октябрь): В прошлом месяцев банк заработал 26,8 млрд руб. чистой прибыли.. Результаты банка показывают устойчивость к высоким процентным ставкам и замедлениям темпа роста кредитов за счет хорошей динамики доходов
∙ Polymetal: Акции две сессии подряд в числе лидеров снижения. В пятницу они просели еще на 18%. Участники рынка негативно реагируют на новость о проведении обмена акций, замороженных в результате антироссийских санкций против НРД, на новые бумаги на бирже МФЦА (AIX). На Мосбирже цена сейчас 395,5 рубля, а на AIX 335 рублей, но там есть возможность получения дивидендов. В результате спред между площадками постепенно сокращается.