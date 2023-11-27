Цены на услуги аудиторов и юристов для IPO выросли в 3−4 раза
Из-за количества запросов на проведение таких сделок растет цена на услуги консультантов.
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Из-за количества запросов на проведение таких сделок растет цена на услуги консультантов.
Цены на услуги аудиторов и юристов по сопровождению IPO и SPO в 2023 году выросли в 3−4 раза, пишут «Ведомости» со ссылкой на брокера «Финам». По словам руководителя управления корпоративных финансов ФГ «Финам» Алексея Курасова, после успеха последних размещений средний чек на услуги сопровождения сделок может вырасти еще больше.
С начала года IPO провели шесть компаний: Genetico, Carmoney, «Группа Астра», Henderson, «Евротранс» и «Южуралзолото». Возможные планы по выходу на Мосбиржу до конца года анонсировали «Кристалл», «Мосгорломбард» и Совкомбанк. Как отмечают в «Финаме», компании, которые раньше планировали IPO или SPO во второй половине 2024 года или позже, как минимум после успеха «Астры» хотят успеть выйти на рынок в первой половине 2024 года. Из-за количества запросов растет цена на услуги консультантов.
Если говорить о юридических услугах, то ранее они стоили 4−8 млн, а в 2023 году средняя цена увеличилась до 10−12 млн рублей. Некоторые услуги доходили до 20 млн. Будущие эмитенты хотят успеть перейти на МСФО до нового года и в мае — июне или в крайнем случае октябре выйти на IPO.