Цены на услуги аудиторов и юристов для IPO выросли в 3−4 раза

Цены на услуги аудиторов и юристов по сопровождению IPO и SPO в 2023 году выросли в 3−4 раза, пишут «Ведомости» со ссылкой на брокера «Финам». По словам руководителя управления корпоративных финансов ФГ «Финам» Алексея Курасова, после успеха последних размещений средний чек на услуги сопровождения сделок может вырасти еще больше.

С начала года IPO провели шесть компаний: Genetico, Carmoney, «Группа Астра», Henderson, «Евротранс» и «Южуралзолото». Возможные планы по выходу на Мосбиржу до конца года анонсировали «Кристалл», «Мосгорломбард» и Совкомбанк. Как отмечают в «Финаме», компании, которые раньше планировали IPO или SPO во второй половине 2024 года или позже, как минимум после успеха «Астры» хотят успеть выйти на рынок в первой половине 2024 года. Из-за количества запросов растет цена на услуги консультантов.

Ранее средний чек аудиторов для эмитентов, желающих разместиться на бирже, составлял около 500 тысяч — 2 млн рублей за сделку. Сейчас эту сумма выросла уже до 2−4 млн рублей.

Если говорить о юридических услугах, то ранее они стоили 4−8 млн, а в 2023 году средняя цена увеличилась до 10−12 млн рублей. Некоторые услуги доходили до 20 млн. Будущие эмитенты хотят успеть перейти на МСФО до нового года и в мае — июне или в крайнем случае октябре выйти на IPO.