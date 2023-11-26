Рублю подали сигнал. Что будет с курсом доллара на следующей неделе
Ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков о том, какие факторы будут влиять на курс российской валюты на неделе с 27 ноября по 3 декабря.
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Ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков о том, какие факторы будут влиять на курс российской валюты на неделе с 27 ноября по 3 декабря.
Основное укрепление рубля завершилось, считает аналитик, но пока нельзя исключать незначительных рывков в сторону 85 за доллар.
Также против российской валюты играет определенный негатив со стороны нефти.
А поддержку рублю окажет пик налоговых выплат, который будет 28 ноября.
После выплат компаний-экспортеров в казну спрос на рублёвую ликвидность может сократиться.
К 20 ноября годовые темпы прироста цен ускорились до 7,28%. Воспринимаемая населением инфляция достигла в ноябре 15,1%, а ожидания на год повысились до 12,2%. Подобный расклад может побудить ЦБ РФ к очередному повышению ставки и пересмотру прогноза на конец года.
Во всяком случае, верхняя граница инфляционного прогноза ЦБ РФ 7,5% может быть достигнута в ближайшие две недели. Соответственно, более логичным выглядит прогноз ускорения до 8,0%. Поэтому стоит отслеживать заявления представителей регулятора на предмет подсказок действий в отношении денежной политики.
Намёки на более высокую ставку могут оказать поддержку рублю, который сдвинется в сторону 85,0 за американскую денежную единицу.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».