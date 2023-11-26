Рублю подали сигнал. Что будет с курсом доллара на следующей неделе

Основное укрепление рубля завершилось, считает аналитик, но пока нельзя исключать незначительных рывков в сторону 85 за доллар.

Совершившееся усиление рубля само стимулирует увеличение спроса на валюту со стороны экспортеров. Также в предновогодний период традиционно будут увеличиваться закупки импорта, поэтому ожидаю на ближайшую неделю курс валют в диапазоне 87 − 90 рублей за доллар.

Также против российской валюты играет определенный негатив со стороны нефти.

А поддержку рублю окажет пик налоговых выплат, который будет 28 ноября.

После выплат компаний-экспортеров в казну спрос на рублёвую ликвидность может сократиться.

В остальном, достигнутое равновесие не в полной мере удовлетворяет, как экспортёров, так и импортёров. Однако бюджетные реалии таковы, что более крепкий рубль начнёт негативно сказываться на государственных доходах, а новая волна ослабления рубля приведёт к ненужному всплеску инфляции. К тому же инфляция пока далека от замедления.

К 20 ноября годовые темпы прироста цен ускорились до 7,28%. Воспринимаемая населением инфляция достигла в ноябре 15,1%, а ожидания на год повысились до 12,2%. Подобный расклад может побудить ЦБ РФ к очередному повышению ставки и пересмотру прогноза на конец года.

Во всяком случае, верхняя граница инфляционного прогноза ЦБ РФ 7,5% может быть достигнута в ближайшие две недели. Соответственно, более логичным выглядит прогноз ускорения до 8,0%. Поэтому стоит отслеживать заявления представителей регулятора на предмет подсказок действий в отношении денежной политики.

Намёки на более высокую ставку могут оказать поддержку рублю, который сдвинется в сторону 85,0 за американскую денежную единицу.

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