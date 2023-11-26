Россиян предупредили о подорожании говядины к Новому году

Производство говядины в РФ является единственной отраслью, которая так и не смогла закрыть или серьезно сократить потребность в импорте, заявил Костюк «Парламентской газете». По его данным, Россия завозит от 280 000 до 320 000 т импортной говядины в год, что составляет не менее 20% от общего объема производства.

«Для сравнения: наши собственные, отечественные производства занимают всего 18%. Остальное же мясо, которое попадает на прилавки, — это, по сути, отходы молочного сектора, который также сегодня нацелен на сокращение поголовья и повышение продуктивности». Роман Костюк директор Национального союза производителей говядины

По словам главы союза, мясо говядины всегда было дорогим продуктом, это связано со сложностями в производстве. Кроме того, в России сокращается поголовье крупного рогатого скота. Костюк указал на «стремительное вымирание» малых и средних предприятий — в стране сейчас на одну мясную корову приходится шесть молочных, в то время как во всем остальном мире на одну молочную приходится от трех до пяти мясных коров, пояснил он.

Издание со ссылкой на данные Росстата пишет, что в сентябре 2023 г. говядина на кости стоила в среднем 506 ₽ за кг, а бескостная — 683 ₽. Год назад в том же месяце мясо стоило около 475 и 657 ₽ соответственно.

Производство говядины в живом весе в 2023 г. составит 1,65 млн т, что на 1,7% больше, чем годом ранее. Об этом говорится в презентации Национальной мясной ассоциации (НМА, объединяет крупнейших операторов рынка мяса). Небольшой рост НМА прогнозировала на фоне прошлогоднего спада: в 2022 г. выпуск этого мяса снизился на 3,2% до 1,62 млн т. Представитель Минсельхоза сообщил в октябре, животноводство демонстрирует устойчивую положительную динамику развития. По данным министерства, за январь — август 2023 г. производство крупного рогатого скота на убой увеличилось на 7% до 701 100 т.