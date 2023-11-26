Россия и Саудовская Аравия согласуют квоты на добычу нефти в 2024 году

По ним в 2024 году впервые квоты двух лидеров сделки — России и Саудовской Аравии разойдутся. Наша страна сократит производство больше всех — до 9,8 млн баррелей в сутки (б/с), Саудовская Аравия — до 10,5 млн б/с. Но это без учета добровольных сокращений. Здесь в 2023 году впереди всех остается Саудовская Аравия, дополнительно убравшая с рынка 1 млн б/с. И королевство вполне может продлить на 2024 год взятые на себя обязательства.

России после опять увеличившегося дисконта на нашу нефть нужен рост мировых котировок, чтобы наполнять бюджет.

Санкции ЕС и США могут эффективно работать против нашего нефтяного экспорта только в случае отсутствия дефицита нефти на рынке. Если спрос будет опережать предложение, никакие ограничения не смогут сдержать подорожание российского сырья. Поэтому наша страна будет не против дополнительного сокращения добычи.

В свою очередь, США и ЕС не теряют надежды, что сделка или вовсе развалится, или страны-участники решат наращивать производство. Заголовки западных СМИ последних месяцев пестрели новостями о разногласиях внутри альянса — неполном выполнении условий сделки со стороны России, намерениях наращивать добычу в ОАЭ и недовольстве поведением партнеров в Саудовской Аравии.

Котировки барреля также далеки от стабильности. Только простой перенос встречи с 26 на 30 ноября резко обвалил, пусть и ненадолго, цены на нефть на 5%.

За шесть последних месяцев стоимость барреля эталонного сорта Brent колебалась от 71 до 96,5 долл., а сейчас балансирует на уровне около 80 долл. Для ОПЕК+ это нижний предел допустимой цены, а для США, ЕС, Китая и других — это дорого. Неудивительно, что информационный фон вокруг предстоящей встречи сильно отличается в странах-импортерах и странах-экспортерах нефти.

«На Западе раздувается тема конфликта России и Саудовской Аравии, — говорит глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. — Там постоянно пишут, что саудиты недовольны, поскольку наша страна отклоняется от норм, якобы не выполняет добровольно взятые на себя обязательства. Но в странах ОПЕК+ пресса пишет, что разногласия есть только с африканскими участниками сделки — Анголой и Нигерией, которые не хотят дальше сокращать добычу».

Впрочем, и в том и другом случае для альянса в этом есть тревожный момент, поскольку речь идет о признании расхождений во мнениях внутри сделки по поводу уровня производства. Понятно, что проблемы с Африкой не станут причиной развала ОПЕК+. Уровень котировок выше 80 долл. за баррель не является критичным, но по дополнительным квотам на 2024 год, возможно, придется принимать какие-то решения. К примеру, Саудовской Аравии продлевать ее добровольное сокращение на 1 млн б/с плюс взять на себя еще 0,5 млн б/с, а Россия могла бы снизить добычу дополнительно на 0,5 млн б/с, считает Симонов.

Если спрос на нефть в мире будет превышать предложение, то никакие санкции не смогут сдержать подорожание российского сырья.

При этом многие считают, что сделку корректировать не будут. Как отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, в ОПЕК не раз называли комфортным для них уровень в 90 долл. за баррель Brent, и отклонение в 10% в ту или иную сторону вполне допустимо. В прошлый раз, в июне дополнительное снижение добычи странами ОПЕК+ последовало на фоне падения стоимости Brent до 72 долл. за баррель, а пока нефть торговалась выше 80 долл. объемы производства не сокращали.

По мнению Чернова, пока стоимость Brent торгуется выше 80 долл. за баррель, дополнительного сокращения может и не потребоваться, либо оно будет небольшим.

С точки зрения эксперта Института развития технологий ТЭК Кирилла Родионова, сохранение статус-кво стало бы наиболее предпочтительным решением для ОПЕК+. Сложность нынешнего раунда переговоров ОПЕК+ состоит в том, что цены уже отыграли предыдущую волну сжатия спроса, которая была связана с майским сокращением квот на 1,66 млн б/с, а также решением Саудовской Аравии добровольно сократить добычи на 1 млн б/с начиная с июля 2023 года, которое затем было продлено до декабря. Эти решения обеспечили дефицит на рынке нефти, который в третьем квартале 2023 года достиг 90 тыс. б/с. Но сейчас рынок вновь стал профицитным, во многом благодаря росту добычи нефти в странах не ОПЕК+, считает эксперт.

Если ОПЕК+ опять сократит добычу, то она возрастет в других странах. Поэтому оптимальным будет сохранение статус-кво, которое бы также подразумевало пролонгацию решения Саудовской Аравии о добровольном сокращении добычи на 1 млн б/с, как минимум, на первое полугодие 2024 года, отмечает Родионов.