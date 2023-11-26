Экономист спрогнозировал курс доллара к началу 2024 года

«Я не вижу каких-то причин, которые будут менять курс. Потому что сейчас он носит управляемый характер за счет очень интенсивной работы с экспортерами. Поэтому мне кажется, что к началу следующего года курс будет около 90», — поделился Абрамов.
9 ноября в Центробанке объяснили укрепление рубля увеличившимся объемом продаж валютной выручки российскими экспортерами. Так, в октябре объемы возврата денежных средств на отечественный рынок увеличились до 12,5 миллиарда c 9,2 миллиарда в сентябре и 7,2 миллиарда долларов в августе.
В октябре президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому для некоторых российских компаний-экспортеров вводится обязательное правило продажи иностранной валюты, получаемой в качестве выручки.