Банк России снова ужесточил правила выдачи потребкредитов

Новые правила по необеспеченным кредитам и займам установлены на первый квартал 2024 года и начнут действовать с 1 января. «Решение принято для того, чтобы ограничить закредитованность граждан, прежде всего тех, кто уже имеет высокую долговую нагрузку», — говорится в сообщении ЦБ.

Ограничения по выдачам кредитов вводятся не напрямую, а через макропруденциальные лимиты (МПЛ) для банков. Это предельная доля необеспеченных кредитов в общем объеме кредитов и займов, которые выдают банки и микрофинансовые организации. Этот инструмент ЦБ с 2023 года применяет раз в квартал и правила пока что все время ужесточаются.

Долги заемщиков с высоким уровнем риска все еще составляют заметную долю в портфелях банков: она едва ниже трети всех выдач.

МПЛ сократили долю новых кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой, констатируют в ЦБ. У банков доля вновь предоставленных кредитов заемщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН, соотношение платежей по всем кредитам и займам клиента к его ежемесячным доходам) более 80% снизилась с 36% в четвертом квартале 2022 года (до введения МПЛ) до 25% в третьем квартале 2023 года (с 41 до 25% по займам МФО).

«За этот же период доля кредитов с ПДН от 50 до 80% увеличилась с 27 до 33% (с 17 до 20% у МФО), поэтому с четвертого квартала 2023 года Банк России также установил МПЛ на долю кредитов с ПДН от 50 до 80%», — говорится в сообщении Банка России.

В октябре этого года в условиях ужесточения денежно-кредитной (то есть заметном повышении ключевой ставки) и макропруденциальной политик прирост задолженности по необеспеченным потребительским кредитам замедлился до 1,1% (1,5% в сентябре, 2,4% в августе), рассказывают в ЦБ.

При этом рост задолженности существенно различается по финансовому сектору: наибольшие темпы роста отмечаются у банков, которые специализируются на предоставлении кредитных карт, так как на них МПЛ действуют с лагом во времени. В этом сегменте значительная часть средств (82%) предоставляется по картам, открытым заемщикам еще до введения МПЛ. «В связи с этим Банк России считает целесообразным ускорить переход к более сбалансированной структуре кредитования по кредитным картам и ужесточает МПЛ по таким кредитам на первый квартал 2024 года. Для прочих кредитов лимит также ужесточается, но в меньшей степени», — отмечают в Банке России.

Таким образом, в первом квартале 2024 года допустимая доля потребительских кредитов, которые банки смогут выдавать клиентам с ПДН от 50 до 80%, понижается с нынешних 30% до 25% от квартального объема выдач. Максимальный лимит на выдачу кредитных карт таким заемщикам снижен с 20% до 10% выдач.

С момента введения МПЛ доля задолженности по кредитам с ПДН более 80% в портфеле банков снизилась с 34 до 31%, но пока остается высокой, указывают в Банке России. С учетом ужесточения МПЛ на первый квартал 2024 года ожидается, что по итогам 2024 года эта доля снизится до 20%, рассчитывают в регуляторе. «Ужесточение МПЛ ускорит переход к сбалансированной структуре задолженности по потребительским кредитам, что в конечном счете снизит риски граждан, банков и МФО», — считают в ЦБ.