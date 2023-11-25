05:13 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиянам назвали четыре наиболее выгодных варианта вложений в 2024 году

Твердая валюта и золото станут одними из самых выходных вариантов вложений в 2024 году, считает финансовый эксперт, кандидат экономических наук Владимир Григорьев. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал четыре варианта сбережений, которые будут наиболее прибыльными для россиян.

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Источник: Reuters

Экономист напомнил, что в последнее время Банк России начал повышать ключевую ставку, из-за чего депозиты стали выгоднее.

«Недавно председатель Центрального банка (ЦБ), выступая в Госдуме, сказала, что жесткую денежно-кредитную политику, то есть политику высоких ставок ЦБ намерен поддерживать в течение нескольких кварталов. Это означает, что ставки по депозитам будут оставаться на нынешнем уровне, может быть, даже подрастут. Это будет несколько более выгодно, чем обычно», — объяснил он.

По мнению Григорьева, в декабре-январе курс доллара понизится еще более заметно и будет иметь смысл покупать валюту.

«Это валюта, которая пользуется большим спросом и ликвидностью — доллары и евро. Имеет смысл купить подешевевшую валюту, потому что мы знаем, какие пируэты может делать российский валютный рынок», — добавил специалист.

Помимо этого, финансовый эксперт посоветовал обратить внимание на рынок драгоценных металлов.

«Я думаю, что неплохие перспективы у золота. Экономическая ситуация в мире остается нестабильной, она продлится еще немало времени, а в такие периоды времени золото растет. Я думаю, это тоже будут неплохие инвестиции», — считает он.

Для тех, у кого уже есть опыт в инвестициях, можно рассмотреть рынок ценных бумаг, считает Владимир Григорьев. Однако он предупредил, что важно изучить, как работает эта система, чтобы не потерять деньги.

«Ценные бумаги в принципе давали неплохой рост в ряде секторов в этом году. Но когда мы выходим за пределы депозитов мы должны понимать, что здесь движение возможно в разные стороны: может быть рост, а может быть и снижение. Тут нужно мониторить свои вложения», — заключил экономист.

21 ноября министр финансов России Антон Силуанов заявил, что повышение ключевой ставки ЦБ поможет избежать дальнейшего разгона инфляции. По состоянию на октябрь 2023 года показатель достиг 6,69 процента.

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