22:19 (мск), источник: Life.ru

Москва и Анкара нарастили торговлю в рублях и лире

Турция и Россия многократно нарастили использование лиры и рубля в двусторонней торговле. Об этом заявил глава Минторга республики Омер Болат по завершении встречи с вице-премьером РФ Александром Новаком.

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Источник: Reuters

Турецкий министр уточнил, что рекордных показателей товарооборота державы достигли в 2022 году, установив планку на уровне 68 миллиардов долларов. В этом же году государства планируют наторговать на 56 миллиардов, отметил он, указав на снижение объёмов реализации энергоресурсов.

«Использование турецкой лиры и рубля в двусторонней торговле увеличивается. Турецкий экспорт в Россию в турецких лирах вырос почти на 400%, а турецкий импорт из России в лирах вырос почти на 150%, в рублях — на 260%», — заявил Болат журналистам.

А тем временем в Турции при содействии России продолжается возведение атомной электростанции «Аккую». «Росатом» уже доставил на площадку возведения АЭС корпус реактора.

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