Кофе вместо квартиры. Россияне борются с вредными финансовыми привычками

Вредные финансовые привычки — причина, по которой деньги утекают в неизвестном направлении. Эксперты рассказали aif.ru, как детские годы влияют на их появление, почему этой проблеме подвержены все россияне и как избавиться от лишних трат.

Жизнь в кредит

Одна из первых и главных вредных финансовых привычек — не отслеживать свои расходы. Человек не задумывается, куда тратит деньги, и слабо понимает, когда закончится его бюджет. Из-за этого ему приходится пользоваться кредитными картами или брать взаймы до зарплаты.

Вторая проблема выходит из первой: потребитель тратит крупные суммы на мелкие расходы. Стаканчик кофе за 100 рублей, бургер за 300 рублей, пирожное за 200 рублей, книга за 400 рублей — вот и потрачена тысяча. Как правило, вспомнить все эти расходы самостоятельно человеку сложно, и понять, куда ушли деньги, он не может.

Импульсивные покупки сродни мелким тратам. Потребитель видит вещь, которая по той или иной причине ему понравилась, и приобретает ее.

При этом среди «неожиданных» приобретений могут оказаться не только дешевые конфеты или блузка с распродажи, но и дорогие вещи — например, смартфон последней модели.

Часто люди не планируют и крупные покупки. Если порванные джинсы не сильно бьют по карману, то сломанный холодильник или компьютер могут создать брешь в бюджете. Если задуматься о серьезном приобретении заранее, пока старая техника еще работает, можно узнать, сколько стоит новый гаджет, выбрать модель с лучшими характеристиками и качеством и выяснить, где ее можно приобрести без лишних переплат.

Вредной финансовой привычкой можно назвать постоянное обращение к кредитам, рассказывает директор Высшей школы финансов РЭУ им. Плеханова, доктор экономических наук Константин Ордов.

«Люди берут займы, не платят их вовремя и регулярно перерасходуют свой баланс», — поделился эксперт. В результате это входит в привычку, и порой человек перестает следить за своими расходами.

Проблема всей страны

Специалист по производным финансовым инструментам и трейдер срочного рынка Вячеслав Зайченко считает, что вредные финансовые привычки появляются у людей, зависимых от общественного мнения: «Тот, у кого есть айфон, машина и новая одежда, кажется успешным. Но это не дает человеку экономической безопасности и не помогает создать финансовую подушку на будущее», — рассказал эксперт.

По его мнению, такой взгляд на жизнь может зародиться еще в раннем возрасте.

«Это психологическая проблема, и она идет от воспитания. Она появляется еще в детстве, и человек, пока сам этого не захочет, ее не решит. Во взрослой жизни эгоизму и популизму подвержены те люди, которые мало зарабатывают», — объяснил специалист. Зачастую к этим проблемам может привести и нехватка ответственности, из-за которого люди не могут распределить собственные расходы.

Ордов считает, что вредные финансовые привычки — проблема всей страны. Они появились из-за низкой финансовой культуры и экономической неграмотности.

«Людям не хватает дисциплинированности. В России нет культуры стабильного накопления на целевые траты. Получив деньги, человек сначала может их отложить, а потом, не задумываясь, все потратить на спонтанную покупку», — объяснил эксперт.

Собеседник aif.ru предполагает, что после 90-х, когда сгорели советские вклады, люди перестали верить в долгосрочность своих сбережений, потому что понимают, что в случае очередного катаклизма деньги могут просто сгореть.

Анализ, бюджет и покупки

Вячеслав Зайченко отмечает, что первым шагом к избавлению от вредных финансовых привычек становится анализ расходов. «Можно скачать программу или на бумаге ручкой выписать все чеки, посмотреть, куда идут деньги. Это позволит задуматься и избежать лишних трат в будущем», — рассказал эксперт. После этого можно распланировать свой бюджет. Константин Ордов советует внести туда не только обязательные траты, но и выделить деньги на неожиданные покупки. «Планирование может быть гибким, но спонтанные расходы тоже нужно учитывать и не тратить на них больше запланированного», — поделился специалист.

Далее стоит изучить основные принципы экономики. «Понимание базовых законов помогает человеку лучше понимать собственный бюджет и правильнее распределять деньги на собственные нужды и потребности», — объяснил Зайченко.

Ордов рекомендует также выяснить, какие есть финансовые инструменты, и разобраться, как ими пользоваться.

По его словам, из-за непонимания этого многие не могут даже выбрать банк, в котором возьмут кредит, потому что смотрят в основном на срок и процентную ставку, но не учитывают, где есть досрочное погашение и какие санкции будут в случае несвоевременной оплаты.

Зайченко считает, что заемные деньги — это не плохо, но пользоваться ими нужно с умом. «Кредиты стоит брать на целевые нужды — не на отпуск или компьютерные игры. Можно воспользоваться им для получения образования, переквалификации или улучшения жилищных условий», — объяснил эксперт. Он советует следить за ключевой ставкой Центробанка и не брать займы, когда она высокая. Лучше подождать I или II квартал года — тогда ее почти всегда снижают.

Надо ставить перед собой крупные финансовые цели, уверен Ордов.