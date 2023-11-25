Китай закупится свининой для спасения экономики

Закупками займется Государственный комитет по делам развития и реформ КНР и другие профильные ведомства страны. Пекин рассчитывает, что меры помогут поднять цены на свинину, которые падают с августа, до должного уровня. Биржевые цены на товар на момент написания материала достигали 15 380 юаней за тонну, что более чем на 20 процентов ниже, чем год назад. В начале февраля они упали до 14 070 юаней.

Стоимость свинины в Китае в 2023 году оказалась под серьезным давлением на фоне увеличения поставок и слабого спроса на продукцию. Из-за этого также пострадали свиноводы — как мелкие фермеры, так и крупные производители, которые в текущих условиях пытаются получить хоть какую-то прибыль. Для стабилизации цен в этом году власти уже два раза закупали свинину для госрезервов.

Китай уже более чем полгода борется с падением цен на сырье и слабым спросом внутри страны и за рубежом. Если потребители и предприятия будут продолжать воздерживаться от расходов или инвестиций в надежде на снижение цен, это может привести к самореализующейся спирали падения цен и серьезно повлиять на вторую экономику мира.