«Газпром» сообщил о рекордном суточном объеме поставок газа в Китай

«23 ноября заявка китайской стороны на поставку российского газа по газопроводу “Сила Сибири” вновь превысила суточные контрактные обязательства. “Газпром” поставил все запрошенные объемы и установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай», — говорится в сообщении.

«Сила Сибири» является ключевым каналом экспорта российского газа в Китай. Проектная мощность газопровода составляет 38 млрд куб. м в год, выйти на нее планируется постепенно после 2024 г. Поставки газа в Китай начались в декабре 2019 г. В 2020 г. они составили 4,1 млрд куб. м, в 2021 г. выросли в 2,5 раза до 10,4 млрд куб. м. В 2022 г. поставки выросли уже в 1,5 раза, составив 15,5 млрд куб. м.

Ожидается, что к 2024 г. объем экспорта по газопроводу должен вырасти до 38 млрд куб. м в год, а с учетом дальневосточного маршрута и поставок газа в Китай через Монголию — до почти 100 млрд куб. м в год.