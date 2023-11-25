«Газпром» сообщил о рекордном суточном объеме поставок газа в Китай
«Газпром» поставил 23 ноября в Китай по газопроводу «Сила Сибири» рекордный суточный объем газа, сообщил Telegram-канал компании.
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«Газпром» поставил 23 ноября в Китай по газопроводу «Сила Сибири» рекордный суточный объем газа, сообщил Telegram-канал компании.
«23 ноября заявка китайской стороны на поставку российского газа по газопроводу “Сила Сибири” вновь превысила суточные контрактные обязательства. “Газпром” поставил все запрошенные объемы и установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай», — говорится в сообщении.
«Сила Сибири» является ключевым каналом экспорта российского газа в Китай. Проектная мощность газопровода составляет 38 млрд куб. м в год, выйти на нее планируется постепенно после 2024 г. Поставки газа в Китай начались в декабре 2019 г. В 2020 г. они составили 4,1 млрд куб. м, в 2021 г. выросли в 2,5 раза до 10,4 млрд куб. м. В 2022 г. поставки выросли уже в 1,5 раза, составив 15,5 млрд куб. м.
Ожидается, что к 2024 г. объем экспорта по газопроводу должен вырасти до 38 млрд куб. м в год, а с учетом дальневосточного маршрута и поставок газа в Китай через Монголию — до почти 100 млрд куб. м в год.
Ресурсной базой для проекта являются Чаяндинское месторождение в Якутии (запасы газа — 1,2 трлн куб. м) и Ковыктинское в Иркутской области (1,8 трлн куб. м). Ковыктинское месторождение «Газпром» запустил в промышленную эксплуатацию 21 декабря 2022 г. — с того момента газ в газопровод поступает с двух месторождений. Также в декабре был запущен участок «Силы Сибири» от Ковыкты до Чаянды.