FT рассказала об угрозе инвестициям Microsoft из-за увольнения Альтмана из OpenAI

Ситуация с увольнением Сэма Альтмана из OpenAI поставила под угрозу инвестиции Microsoft в сферу искусственного интеллекта, пишет Financial Times со ссылкой на осведомленные источники и аналитиков.

В интервью Financial Times исполнительный директор Microsoft Сатья Наделла говорил, что у его компании и OpenAI возникла «взаимная зависимость». Языковые модели OpenAI стали ключевым компонентом новых продуктов Microsoft, основанных на искусственном интеллекте, а Microsoft стала для OpenAI платформой и источником денег для поддержки своих гигантских моделей ИИ, отмечает FT.

Такое положение сделало шокирующее увольнение Альтмана потенциальной угрозой для основной стратегии Microsoft в области ИИ, пишет газета. Некоторые аналитики считают, что Microsoft будет труднее удовлетворить надежды Уолл-стрит на то, что ее лидерство в области генеративного искусственного интеллекта быстро приведет к увеличению доходов.

Microsoft после нескольких месяцев разработки лишь недавно активизировала усилия по продаже новых услуг генеративного ИИ, но фиаско с OpenAI сломило этот импульс, считает аналитик исследовательской компании Gartner Джейсон Вонг. По его мнению, теперь многие инвесторы, скорее всего, начнут сомневаться и задумаются, не вкладывают ли они средства в сферу искусственного интеллекта только из-за ажиотажа вокруг нее. «Это хорошая пауза для бизнес-сообщества, чтобы понять, куда движется искусственный интеллект», — считает Вонг.

Усилия Наделлы из Microsoft по преодолению кризиса, судя по всему, уменьшили ущерб, что вызвало одобрение со стороны тех, кто внимательно следит за компанией, считает FT. Он быстро заверил клиентов, что доступу Microsoft к технологиям OpenAI ничего не угрожает. Хотя Microsoft обязался инвестировать в OpenAI $13 млрд, часть этих денег не будет выплачена до тех пор, пока стартап не выполнит будущие обязательства, утверждает источник FT, знакомый с отношениями компаний.

Акции Microsoft на премаркете 24 ноября на бирже Nasdaq прибавляют в цене 0,17% и стоят $378,5.

Совет директоров OpenAI объявил об увольнении Альтмана вечером 17 ноября. Свое решение он объяснил тем, что топ-менеджер «не всегда был откровенен» с правлением. Инвесторы, в том числе Microsoft, требовали вернуть Альтмана и распустить совет директоров. Однако спустя несколько дней, 20 ноября, был назначен новый гендиректор — бывший глава Twitch Эммет Шир. После этого Microsoft объявила, что Альтман перейдет к ней и возглавит «новую группу передовых исследований в области искусственного интеллекта». Также уволиться и перейти в Microsoft пригрозили 700 из 770 сотрудников OpenAI: они написали открытое письмо, требуя вернуть Альтмана в компанию. В итоге 22 ноября OpenAI объявила, что договорилась с Альтманом о его возвращении на пост гендиректора.