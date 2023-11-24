Юникредитбанк останавливает переводы в канадских и австралийских долларах
Банк заявляет о технических проблемах на стороне банка-корреспондента.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Банк заявляет о технических проблемах на стороне банка-корреспондента.
Юникредитбанк с 29 ноября прекращает проводить переводы в канадских и австралийских долларах через мобильное приложение или интернет-банк для физических лиц, говорится в сообщении банка. Frank Media направили запрос, распространяются ли новые правила работы на отделения банка.
Также с 6 декабря 2023 года банк отменяет комиссию за внесение наличных британских фунтов и канадских долларов. Ранее она составляла 10%. Комиссия 5% за прием наличных долларов США и евро сохранилась.