18:33 (мск), источник: Frank Media

Юникредитбанк останавливает переводы в канадских и австралийских долларах

Банк заявляет о технических проблемах на стороне банка-корреспондента.

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Источник: Freepik

Юникредитбанк с 29 ноября прекращает проводить переводы в канадских и австралийских долларах через мобильное приложение или интернет-банк для физических лиц, говорится в сообщении банка. Frank Media направили запрос, распространяются ли новые правила работы на отделения банка.

«Банк рекомендует воздержаться от совершения операций в канадских долларах из-за технических проблем на стороне банка-корреспондента», — заявили Frank Media в поддержке банка. Клиент может конвертировать их в другие валюты и получить деньги по предварительному заказу наличными в долларах США, евро или рублях.

Также с 6 декабря 2023 года банк отменяет комиссию за внесение наличных британских фунтов и канадских долларов. Ранее она составляла 10%. Комиссия 5% за прием наличных долларов США и евро сохранилась.

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 Юникредитбанк останавливает переводы в канадских и австралийских долларах
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