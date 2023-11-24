Юникредитбанк останавливает переводы в канадских и австралийских долларах

Юникредитбанк с 29 ноября прекращает проводить переводы в канадских и австралийских долларах через мобильное приложение или интернет-банк для физических лиц, говорится в сообщении банка. Frank Media направили запрос, распространяются ли новые правила работы на отделения банка.

«Банк рекомендует воздержаться от совершения операций в канадских долларах из-за технических проблем на стороне банка-корреспондента», — заявили Frank Media в поддержке банка. Клиент может конвертировать их в другие валюты и получить деньги по предварительному заказу наличными в долларах США, евро или рублях.