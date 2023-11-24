Вялотекущая консолидация продолжается

Рынок накануне. Индекс МосБиржи в четверг снизился на 0,30%, до 3221,05 п. Индекс РТС опустился на 0,26%, до 1148,97 п.

В лидерах роста оказались акции Русагро (AGRO 1511,4 ₽, +0,89%) на фоне новостей о том, что таможенная подкомиссия поддержала инициативу о введении временного запрета на вывоз твердой пшеницы из России сроком на полгода.

В аутсайдерах — акции Полиметалла (POLY 482,2 ₽, −13,8%). Инвесторы не оценили предложение компании обменять заблокированные из-за санкций ЕС акции на новые, допущенные к торгам на казахстанской бирже AIX.

Рубль незначительно окреп к доллару США до 88,4000 ₽ и к евро до 96,2200 ₽

Основные новости и события.

Акционеры Селигдара (SELG 70,32 ₽, −2,28%) одобрили дивиденды за девять месяцев с начала 2023 года в размере 2 ₽ на одну акцию, что соответствует дивидендной доходности 2,8% по текущим котировкам.

Акционеры «Группы Позитив» (POSI 2139,6 ₽, +0,53%) утвердили дополнительные дивиденды за 2022 год в размере 15,8 ₽ на одну акцию.

Инарктика (AQUA 946 ₽, −2,32%) объявляет о начале вторичного публичного размещения (SPO) акций на Московской бирже. Инвесторам предложат 3,3 млн акций компании (около 4% от общего количества) по цене в диапазоне 900,0—968,5 ₽ за бумагу. Таким образом, компания рассчитывает повысить количество акций в свободном обращении до 18% от общего.

Мечел (MLTR 313,6 ₽, −0,16%) опубликовал умеренно позитивные операционные результаты за III квартал 2023 года: добыча угля выросла на 17% к предыдущему кварталу, до 2,85 млн т, а продажи выросли на 43%, до 1 млн т. Добыча угля за девять месяцев с начала года снизилась на 16% по сравнению с тем же периодом прошлого года, продажи — на 28%.

ТНС Энерго (TNSE 3810 ₽, −10,35%) сообщает о возможном проведении процедуры делистинга с Московской биржи ценных бумаг компании и всех ее дочерних обществ. Компания не планирует выплачивать акционерам дивиденды за 2023 год, поскольку основная прибыль холдинга в текущем году была не денежной.

По данным Банка России, темпы роста корпоративного кредитования в октябре ускорились до 2,3% с 2% в сентябре. Темпы роста потребительского кредитования замедлились до 1,1% с 1,5% в сентябре, ипотечного — до 2,9% с 4,2% в сентябре. Охлаждение ипотечного рынка связано с повышением первоначального взноса по льготным программам с 15% до 20%, а также ростом ставок по рыночной ипотеке. Сильнее других застройщиков на новости просели акции ЛСР (LSRG 661 ₽, −2,79%).

Ожидания и торговые идеи. В пятницу утром динамика на мировых рынках неоднородная: японский индекс Nikkei 225 в растет на 0,58%, китайский индекс Shanghai Composite снижается на 0,67%.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».