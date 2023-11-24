В ТПП прогнозируют рост зарплат в России до 15% по итогам года

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Уровень заработных плат в среднем по стране может вырасти до 15% по итогам 2023 года. Такое мнение высказал ТАСС вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Максим Фатеев.

«По итогам года рост зарплат может быть разным в различных отраслях. В целом, можно ожидать увеличения зарплат до 15%», — сказал он.

Вице-президент палаты напомнил, что номинальный рост средних зарплат в экономике за первые восемь месяцев 2023 года относительно аналогичного периода предыдущего года составил 13,8%.

«Относительно будущего роста зарплат сложно дать однозначный ответ. Это зависит от многих факторов, таких как экономическая ситуация, инфляция, спрос на рабочую силу и другие. Однако если инфляция сохранится на прежнем уровне или увеличится, то можно ожидать и дальнейшего роста зарплат», — отметил Фатеев.

По его словам, при росте зарплат в низкооплачиваемых профессиях, а также при повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) межотраслевое неравенство сокращается, однако не сильно, поскольку зарплаты в высокооплачиваемых профессиях также растут, а разрыв между ними зачастую довольно существенный.

«Поэтому, предположительно, неравенство между зарплатами останется на прежнем уровне», — считает вице-президент палаты.