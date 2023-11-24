11:21 (мск), источник: ТАСС

Российский рынок акций демонстрирует разнонаправленное изменение основных индексов

Курс доллара составлял 89,05 рубля, евро повышался до 97,19 рубля.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной сессии на Мосбирже демонстрирует разнонаправленную динамику ведущих индексов, свидетельствуют данные торгов.

На открытии торгов индекс Мосбиржи находился на уровне 3 223,75 пункта (+0,08%), долларовый индекс РТС составлял 1 141,79 пункта (-0,62%).

По данным биржи на 10:15 мск, индекс Мосбиржи поднимался на 0,11%, до 3 224,59 пункта. Индекс РТС снижался до 1 140,32 пункта (-0,75%). Курс доллара на валютных торгах Мосбиржи составлял 89,05 рубля (+0,74%), евро повышался до 97,19 рубля (+0,64%). Курс юаня прибавлял 0,75%, до 12,432 рубля.
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