Российский рынок акций демонстрирует разнонаправленное изменение основных индексов

По данным биржи на 10:15 мск, индекс Мосбиржи поднимался на 0,11%, до 3 224,59 пункта. Индекс РТС снижался до 1 140,32 пункта (-0,75%). Курс доллара на валютных торгах Мосбиржи составлял 89,05 рубля (+0,74%), евро повышался до 97,19 рубля (+0,64%). Курс юаня прибавлял 0,75%, до 12,432 рубля.