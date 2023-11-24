Российский рынок акций демонстрирует разнонаправленное изменение основных индексов
Курс доллара составлял 89,05 рубля, евро повышался до 97,19 рубля.
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Курс доллара составлял 89,05 рубля, евро повышался до 97,19 рубля.
МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной сессии на Мосбирже демонстрирует разнонаправленную динамику ведущих индексов, свидетельствуют данные торгов.
На открытии торгов индекс Мосбиржи находился на уровне 3 223,75 пункта (+0,08%), долларовый индекс РТС составлял 1 141,79 пункта (-0,62%).