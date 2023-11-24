01:30 (мск), источник: Коммерсантъ

Первые магазины на месте Decathlon откроются в конце ноября — начале декабря

Замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов заявил, что первые магазины спортивных товаров под брендом Desport на месте точек ушедшей из страны французской сети Decathlon планируется открыть в последнюю неделю ноября — начале декабря.

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Источник: РИА "Новости"

«Первые магазины откроются в Москве и Санкт-Петербурге, а затем и в других городах России. Планируются к открытию около 30 магазинов до конца года. Магазины будут открываться постепенно, по мере формирования ассортимента и поступления товаров», — рассказал чиновник ТАСС.

Decathlon приостановил работу в России в марте 2022 года. В конце июля текущего года Минпромторг сообщил, что сеть нашла покупателя на все свои магазины в России: им стала российская компания АРМ (владеет франшизами Mango). Речь шла о продаже 36 объектов Decathlon, находящихся в России: 35 магазинов и склада.

31 октября АРМ сообщила о запуске сети Desport, магазины которой откроются на месте Decathlon. Расширять ассортимент спортивных магазинов компания планирует как за счет собственных торговых марок, так и других известных брендов. В ближайшее время Desport также планирует открыть свой интернет-магазин.

Александр Кислов

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