Нацбанк Казахстана снизил ставку до 15,75%

«Годовая инфляция продолжает динамично замедляться. Ожидается переход показателя в зону однозначных значений в ближайшие месяцы. Месячная инфляция в октябре замедлилась до среднеисторических значений», — говорится в сообщении.

При этом внешнее инфляционное давление, добавил регулятор, продолжает смягчаться на фоне сдерживающей политики центральных банков и снижения мировых цен на продовольствие.

В октябре инфляция в годовом выражении составила 10,8%, а в месячном — 0,7%. Цель нацбанка по инфляции — 5%, для достижении этой цели потребуется поддержание умеренно жесткой денежно-кредитной политики в среднесрочном периоде, подчеркнул регулятор. Прогноз инфляции на 2023 г. улучшен до 9,3−10,3%. ВВП Казахстана, как ожидается, составит 4,2−5,2% в 2023 г. и 3,2−4,2% — в 2024 г.

6 октября Нацбанк Казахстана снизил базовую ставку с 16,5% до 16% на фоне «ритмичного» замедления инфляции. Регулятор отметил высокие инфляционные ожидания населения и бизнеса, а также риски реализации вторичных эффектов от повышения регулируемых цен, ранее компенсировавшиеся динамикой курса нацвалюты. Среди рисков он также назвал ускорение инфляции в России и последствия невозобновления зерновой сделки. Возможность дальнейшего снижения базовой ставки в 2023 г. существенно ограничена, подчеркивал тогда регулятор. В прошлый раз казахстанский регулятор снизил ставку в августе, как отмечали СМИ, это стало первым понижением с июля 2020 г.