Минсельхоз продлил нулевую пошлину на вывоз подсолнечного масла из России

Нулевая ставка остается в силе с июня 2023 г. Индикативные цены, исходя из которых рассчитываются пошлины, на подсолнечное масло в декабре упали на 7% — с $822,6 до $783,9 за тонну.

Пошлины на экспорт подсолнечного шрота также снизились до 3312,7 ₽ за тонну. В ноябре ставка составляла 5773,1 ₽ за тот же объем. Экспортная пошлина на шрот в декабре будет рассчитываться по индикативной цене $232,8 за тонну. Это на 7,3% ниже, чем в ноябре.

В Минсельхозе напомнили, что гибкая экспортная пошлина на подсолнечное масло и шрот была утверждена правительством России с 1 сентября 2021 г. 31 августа 2023 г. власти продлили действие документа еще на год, а также перевели расчеты пошлин на масло и шрот в рубли.

24 ноября подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию поддержала инициативу Минсельхоза запретить на полгода вывоз твердой пшеницы для сдерживания цен на внутреннем рынке.

«Мера направлена на обеспечение продовольственной безопасности и сдерживание потребительских цен на продукцию переработки зерна на внутреннем рынке», — говорится в сообщении подкомиссии.

Запрет будет введен с 1 декабря 2023 г. по 1 мая 2024 г. Кроме того, подкомиссия поддержала инициативу Минсельхоза и Минэка о вводе с 15 февраля по 30 июня 2024 г. тарифной квоты в объеме 24 млн т на экспорт основных зерновых (пшеница, ячмень, кукуруза, рожь) за пределы РФ. Действие меры не коснется поставок в страны ЕАЭС.

В правительстве также поддержали освобождение от уплаты ввозной таможенной пошлины поставки на российский рынок мяса домашних кур в объеме до 160 000 т для стабилизации цен.