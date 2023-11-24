Международные резервы РФ за неделю выросли на $3,9 млрд

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 17 ноября 2023 года составили $581,2 млрд, увеличившись за неделю на $3,9 млрд, говорится в материалах Банка России.

«Объем международных резервов по состоянию на 17 ноября составил $581,2 млрд, увеличившись за неделю на $3,9 млрд, или на 0,7%, вследствие положительной переоценки», — отмечается в сообщении регулятора.

По данным на 10 ноября, объем резервов составлял $577,3 млрд.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Западные страны после начала РФ спецоперации на Украине ввели санкции против Банка России. Помимо заморозки золотовалютных резервов РФ, под запрет подпали все операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ, а также операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению регулятора.