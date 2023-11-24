КНР вошла в десятку поставщиков виски в РФ

По итогам 2023 года Китай может войти в десятку крупнейших поставщиков виски и топ-20 экспортеров крепкого спиртного в Россию, следует из имеющихся у «Ъ» данных участников рынка. В январе—октябре ввоз крепкого алкоголя из Китая год к году вырос в десять раз, до более 464 тыс. л, из которых 421 тыс. л пришлась на виски. Это соответствует шестому месту среди стран—экспортеров виски в РФ и превышает в том числе показатели Японии, откуда ввезено менее 400 тыс. л.

Весь импорт виски в РФ в январе—октябре после прошлогоднего спада вырос в 2,3 раза год к году, до 30,49 млн л.

Категория виски на алкогольном рынке заметнее всего ощутила влияние торговых ограничений после начала военных действий на Украине. Такие глобальные производители, как Diageo (Bell`s, Johnnie Walker), Beam Suntory (Jim Beam), Edrington (Macallan), Brown-Forman (Jack Daniel`s), приостановили поставки или ушли с рынка, часть брендов была разрешена к параллельному импорту. По данным NielsenIQ, за год, по июнь 2023 года, доля денежных продаж шотландского виски в РФ сократилась с 65,1%, до 61,2%, ирландского — с 9,9%, до 9,7%, американского — с 9,8%, до 5,6%. Доля виски из иных стран за тот же период выросла с 8%, до 14,7%. Помимо Китая заметный рост импорта виски отмечается из Индии (см. «Ъ» от 28 февраля). По имеющимся у «Ъ» данным участников рынка, в январе—октябре ввоз напитка из страны вырос в восемь раз, до более 742 тыс. л.

По словам собеседника «Ъ» на рынке, основной объем импорта китайского виски приходится на бренды Galeway Label и Royal Glenvart, доступные на витрине «Красное & белое» по 899,99 ₽ и 999,99 ₽ за бутылку 0,7 л соответственно.

У алкогольного дистрибутора «Вельд-21» в портфеле есть выпускаемый на Тайване виски Kavalan по 5,99 тыс. руб. за бутылку 0,7 л. В рейтинге самых быстрорастущих мировых брендов виски издания Drinks International за 2022 год Kavalan занимает четвертое место после японских Suntory, Nikka и канадского Canadian Club. Также «Вельд-21» получал декларацию соответствия на виски из КНР под брендами Cagura и Goalong, следует из данных Росаккредитации. На онлайн-витрине WineStyle виски Cagura стоит 1,96 тыс. руб., Goalong — от 1,2 тыс. руб. за бутылку 0,7 л. В «Вельд-21» «Ъ» не ответили.

Президент Ladoga Вениамин Грабар говорит, что компания уже возит китайское вино Changyu и заключила контракт на поставку первой партии виски из этой страны, которая должна прибыть в первом квартале 2024 года. Всю продукцию из Китая Ladoga везет морем в порт Санкт-Петербурга, уточняет он. Как рассказывает Грабар, за последнее десятилетие Китай сделал поворот от выдержанных коньяков и бренди в сторону виски, и сегодня в стране существует около 20 винокурен разной степени готовности, строят производства глобальные компании, часть производителей начинают экспорт. Но, добавляет Вениамин Грабар, многие из тех виски из КНР, которые пробовала Ladoga, еще требуют доработки.

Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев говорит, что в категории виски на российском рынке ситуация остается сложной и нехватка продукции во многом компенсируется поставками брендов, разрешенных к параллельному импорту. А занимающиеся разливом виски российские компании могут сталкиваться со сложностями с закупкой шотландских спиртов, за которые сохраняется высокая конкуренция, добавляет он.

Но, отмечает Ставцев, текущие поставки китайского виски скорее носят тестовый характер, и без успешных маркетинговых решений, способствующих продвижению брендов, существенно расширить продажи будет сложно. Вениамин Грабар также не ждет, что российский потребитель «накинется» на китайский виски, отмечая, что с уже неплохо представленным в стране индийским виски этого пока не произошло. Директор ЦИФРРА Вадим Дробиз в целом уверен, что потребители виски в России не интересуются «экзотикой», а сохраняют приверженность напитку из Европы.