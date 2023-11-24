Банк «Санкт-Петербург» заработал за III квартала 36,9 млрд рублей чистой прибыли

Банк «Санкт-Петербург» в третьем квартале 2023 года получил 8,5 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, всего же за девять месяцев — 36,9 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Рентабельность капитала в январе-сентябре составила 31,2%, в третьем квартале — 20,3%.

Чистый процентный доход банка за квартал составил 12,7 млрд рублей, чистый комиссионный — 3 млрд рублей. За девять месяцев они достигли 34,8 и 9,4 млрд рублей соответственно.

Банк в третьем квартале практически не создавал резервов — они выросли на 167 млн рублей, за предыдущие два квартала они составили 4,6 млрд рублей. При этом кредитный портфель с начала года вырос на 18,4% — до 660,3 млрд рублей. Более 76% кредитного портфеля — 502,3 млрд рублей (+21% с начала года) — формируют кредиты корпоративным клиентам, остальные 23,9%, или 155,2 млрд рублей — розничным. Доля проблемной задолженности к октябрю составила 5,7% (в начале года была 8,5%).

Активы банка к 30 сентября 2023 года достигли 966,0 млрд рублей, увеличившись с начала года на 15%. Основной рост пришелся на второй-третий кварталы.

Средства клиентов на 1 октября 2023 года сократились с начала года на 4,5%, составив 612,3 млрд рублей. Банк замещал отток корпоративных депозитов средствами населения и соотношение составило 60/40.

Наблюдательный совет банка подтвердил планы по выплате дивидендов не менее 20% чистой прибыли по МСФО, сообщил банк позднее. В пресс-релизе также указано, что он намерен поддерживать достаточность основного капитала на уровне 12%, а также "продолжит распределять избыточный капитал акционерам через процедуру обратного выкупа акций и выплату дивидендов. Среди стратегических целей — добиться рентабельности капитала по МСФО в 2026 году в 18%, а также роста кредитного портфеля до 900 млрд рублей.