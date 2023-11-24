Аналитики связали падение акций Polymetal на Мосбирже со сближением котировок с МФЦА

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Резкое снижение котировок акций Polymetal на Московской бирже на фоне намерения компании произвести новый обмен акций, заблокированных в результате санкций ЕС против Национального расчетного депозитария (НРД), связано с тем, что обмен будет производиться на акции, имеющие листинг на бирже в Астане, которые стоят дешевле, чем акции на Мосбирже. Об этом рассказали опрошенные ТАСС аналитики.

Речь о том, что Polymetal хочет произвести еще один обмен акций на бумаги, выпущенные на бирже МФЦА (AIX) в Казахстане в соотношении одна к одной. По итогам торгов 23 ноября бумаги компании подешевели на 13,8%. По данным на 14:43 мск, котировки акций Polymetal опускались на 11,65%.

«Акции, заблокированные в НРД, будут обменены на акции, имеющие листинг на бирже казахстанского Международного финансового центра в Астане (AIX). Там они котируются сегодня по $3,74 за штуку, плюс 1,6% по состоянию на 13:30 мск. Это соответствует примерно 332,6 ₽ по текущему курсу рубля, что намного ниже котировок акций Polymetal на Мосбирже — 431,7 ₽ по состоянию на 13:40 мск», — поясняет аналитик «Финама» Алексей Калачев.

По его мнению, сближение котировок акций Polymetal на Мосбирже с МФЦА в Казахстане может продолжаться еще какое-то время.

Калачев добавил, что сейчас акции компании на Мосбирже все еще примерно на 30% дороже, чем на AIX, а по объемам торгов и количеству сделок ликвидность акций Polymetal на AIX в несколько раз ниже, чем на Московской бирже.

Аналитики сервиса «Газпромбанк инвестиции» также отмечают, что снижение котировок компании связано с тем, что обмен будет производиться на акции, выпущенные в Астане на Astana International Exchange, где акции Polymetal стоят около 340 ₽ по текущему курсу. «Начавшееся вчера драматическое падение произошло из-за эмоциональной реакции рынка, хотя компания давно сообщила об отсутствии возможности платить дивиденды российским инвесторам», — указывают аналитики.

Polymetal входит в десятку крупнейших в мире производителей золота и в пятерку крупнейших производителей серебра. Активы компании расположены в России и Казахстане. Polymetal владеет десятью действующими месторождениями золота и серебра, а также портфелем проектов развития. 7 августа этого года Polymetal перерегистрировался в Казахстане, в результате основной листинг компании переместился на AIX.