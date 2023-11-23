Тише едешь — дальше будешь. В четверг утром настроения на мировых рынках нейтральные

Рынок накануне. Индекс МосБиржи в среду повысился на 0,38%, до 3230,65 п., индекс РТС, наоборот, снизился на 0,21%, до 1151,94 п.

В лидерах роста оказались акции ВТБ (VTBR 0,0252 ₽, +2,94%), которые восстановились от локального уровня поддержки вслед за основным индексом.

В аутсайдерах оказались акции Мечела (MTLR 314,1 ₽, −4,06%), которые корректируются после сильного роста в предыдущие недели.

Рубль ослаб к доллару США до 88,3500, но укрепился к евро до 96,0250.

Основные новости и события. Нефтяные котировки отреагировали резким снижением на новость о переносе встречи ОПЕК+ на 30 ноября, вместо запланированной ранее на 25—26 ноября .

Ozon (OZON 2975 ₽, −0,52%) запускает первую очередь нового логистического комплекса в Воронежской области. В течение трех лет площадь объекта расширится почти в четыре раза, до 75 тыс. кв. м.

Акционеры HeadHunter (HHRU 3675 ₽, +0,8%)утвердили изменения в устав, позволяющие увеличить лимит оферты МКАО «Хэдхантер» на выкуп акций до 20%.

Whoosh (WUSH 235,6 ₽, +3,02%) завершает сезон кикшеринга в Москве с рекордными операционными показателями: количество активных пользователей в городе выросло за сезон на 41% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Акционеры компании одобрили дивиденды за девять месяцев с начала 2023 года в размере 10,25 ₽ на одну акцию (дивидендная доходность около 4,5% по текущим ценам), реестр закроется 4 декабря.

По данным World Steel Association, мировое производство стали в октябре выросло на 0,6% по сравнению с октябрем 2022 года. Россия в октябре нарастила производство на 9,5%, до 6,3 млн тонн., с начала года производство увеличилось на 5,3% до 63,5 млн тонн.

Доля российского угля в мировом экспорте может вырасти с текущих 16−17% до 25−30% к 2050 (Минэнерго России).

Сбер (SBER 286,16 ₽, +1,19%) представил первую в России нейросеть для создания видео Kandinsky Video.

Круглогодичная навигация по Севморпути будет обеспечена с 2024 года. Это позитивный сценарий для Совкомфлот (FLOT 127,27 ₽, +0,17%), который может повлиять на результаты компании в следующем году.

Минфин оценивает дефицит российского бюджета по итогам 2023 года на уровне около 1% ВВП, вместо прогнозировавшийся ранее 2%.

Ожидания и торговые идеи. В четверг утром настроения на мировых рынках нейтральные: в Японии сегодня официальный выходной, китайский Shanghai Composite растет на 0,1%.

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