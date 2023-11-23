Правление «Газпрома» одобрило объем финансирования инвестиционной программы на 2024 год

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Правление «Газпрома» одобрило проекты инвестиционной программы и бюджета (финансового плана) на 2024 год, согласно которым объем финансирования инвестпрограммы может сократиться до 1,574 трлн рублей, что на 20% ниже планируемого уровня 2023 года, следует из сообщения российского газового холдинга.

«В соответствии с проектом инвестиционной программы на 2024 год, общий объем ее финансирования составит 1,574 трлн рублей», — говорится в сообщении.

В октябре совет директоров «Газпрома» понизил объем инвестиционной программы на 2023 год на 14,5%, до 1,966 трлн рублей с планируемых ранее 2,3 трлн руб. из-за изменения макроэкономических показателей и рыночной конъюнктуры.