12:34 (мск), источник: ТАСС

Правление «Газпрома» одобрило объем финансирования инвестиционной программы на 2024 год

В октябре совет директоров компании понизил объем инвестиционной программы на 2023 год на 14,5%, до 1,966 трлн рублей.

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Источник: Reuters

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Правление «Газпрома» одобрило проекты инвестиционной программы и бюджета (финансового плана) на 2024 год, согласно которым объем финансирования инвестпрограммы может сократиться до 1,574 трлн рублей, что на 20% ниже планируемого уровня 2023 года, следует из сообщения российского газового холдинга.

«В соответствии с проектом инвестиционной программы на 2024 год, общий объем ее финансирования составит 1,574 трлн рублей», — говорится в сообщении.

В октябре совет директоров «Газпрома» понизил объем инвестиционной программы на 2023 год на 14,5%, до 1,966 трлн рублей с планируемых ранее 2,3 трлн руб. из-за изменения макроэкономических показателей и рыночной конъюнктуры.

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