Правительство утвердило квоты на экспорт удобрений до мая 2024 года

Срок действующих квот на вывоз удобрений истекает 30 ноября. Общий объем квоты составляет более 16,3 млн т. В правительстве сказали, что это решение «направлено на поддержание достаточных объемов удобрений на внутреннем рынке». Распределением объемов между экспортерами занимается Минпромторг .

Квоты были установлены в декабре 2022 года. Власти рассчитывали, что эта мера позволит производителям минеральных удобрений отправлять на экспорт невостребованные остатки готовой продукции. Собеседники «Ъ» в отрасли жалуются, что сложная процедура оформления квот сдерживает экспорт, притом что внутренний рынок и так снабжается достаточно и по фиксированным ценам. Тем не менее в 2023 году экспорт удобрений из России, по оценкам аналитиков, может вырасти на 20%, приблизившись к значениям 2021 года.