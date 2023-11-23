Пользователи криптобиржи Binance вывели за сутки более $1 млрд

Причинами глобального вывода средств, согласно телеканалу, стали недавняя отставка генерального директора Binance Чанпэна Чжао, нарушение криптобиржей закона о банковской тайне и выписанный в связи с этим штраф на сумму $4,3 млрд.

Как отмечает Nansen, несмотря на потери, Binance все еще владеет активами на сумму более $65 млрд, что делает ее достаточно устойчивой к внезапному оттоку капитала.

22 ноября американские власти обязали криптобиржу Binance выплатить $4,3 млрд за нарушение закона о банковской тайне, отмывание средств, отсутствие надлежащей регистрации и за уклонение от санкций. Как уточнялось в документе Минюста США, основатель и генеральный директор Binance Чанпэн Чжао «также признал вину в том, что не осуществлял эффективную программу противодействия отмыванию средств». Чанпэн Чжао покинул пост генерального директора Binance, его место занял бывший глава региональных рынков Ричард Тенг.