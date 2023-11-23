22:58 (мск), источник: Ведомости

«Открытие Холдинг» потребовал 9,8 млрд с Алекперова, Федуна и четырех юрлиц

Конкурсный управляющий АО «Открытие Холдинг» Мария Булатова направила в Арбитражный суд Москвы требование о взыскании в пользу компании убытков в размере 9,753 млрд руб., говорится в сообщении на Федресурсе.

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Источник: Агентство «Москва»

В качестве контролирующих должника лиц указаны основатель «Лукойла» Вагит Алекперов, бывший вице-президент компании Леонид Федун и четыре юрлица — зарегистрированная на Кипре Gatecraft Limited, АО «Капитал», АО «Частные активы», а также ООО «Резерв Инвест» (по данным СПАРК, Алекперов и Федун — его бывшие совладельцы).

«Ведомости» в мае сообщали, что «Открытие холдинг» требовал от «Лукойла» 12 млрд руб. Компания оспаривала несколько сделок, связанных с продажей алмазодобывающей компании за $1,5 млрд. Запись от этом также появилась на сайте «Федресурса» от имени Булатовой.

Проведенный на тот момент финансовый анализ «Открытие холдинга» выявил сделку, которая отвечает признакам подозрительности и укладывается в трехлетний срок до даты возбуждения дела о банкротстве холдинга (июль 2022 г.), рассказывала «Ведомостям» Булатова.

Представитель «Траста», крупнейшего кредитора банкротящегося холдинга, подтвердил намерение признать недействительными взаимосвязанные сделки в рамках приобретения АГД «Даймондс». Булатова и представитель «Траста» не пояснили, на основании чего сделаны выводы о подозрительности сделок.

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