Мосгордума сразу в трех чтениях одобрила дефицитный городской бюджет на три года

По данным агентства, доходы в 2024 году установлены в размере 4 трлн 289 млрд руб., в 2025 году — 4 трлн 597 млрд руб., в 2026 году — 4 трлн 933 млрд руб. «Интерфакс» отмечает, что доходы будут расти на 7% ежегодно. Расходы составят 4 трлн 790 млрд руб. в 2024 году, 5 трлн руб. в 2025 году и 5 трлн 143 млрд руб. в 2026 году. Дефицит составит 500,3 млрд руб., 403 млрд руб. и 209 мрлд руб. в 2024, 2025 и 2026 годах соответственно.