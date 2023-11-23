IPO Южуралзолото и другие новости компаний

Размещены акции компании IPO Южуралзолото на 7 млрд руб. по цене 0,55 ₽ В первый день торгов котировки выросли на 3,8%. Общая капитализация около 120 млрд руб. Free-float оставляет 6%.

Прочие корпоративные события

∙ TCS Group (МСФО за III квартал): Чистая прибыль компании выросла до рекордного уровня в 23,6 млрд руб., что оказалось выше ожиданий. Результаты показывают возврат к высоким уровням рентабельности за счет роста кредитного портфеля, снижения стоимости риска и роста клиентской базы. Позитивный взгляд на бумаги TCS сохраняется.

∙ НКХП: На сегодня назначено заседание совета директоров по вопросу дивидендов за 9 месяцев 2023 г. Акции на этом фоне выросли на 10%.

∙ ВУШ Холдинг: Компания сегодня выпустит отчет по МСФО за III квартал. Также вчера акционеры одобрили дивиденды 10,25 ₽ за 9 месяцев 2023 г. (4,5%).

∙ Мордовэнергосбыт: Пройдет собрание акционеров. В повестке вопрос утверждения дивидендов 0,037197 ₽ или 3,5% по текущей цене.

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