Инфляционные ожидания в США, триллион в Китае, ожидания ОПЕК

Тем не менее, инвесторы поддержали традицию роста рынка перед ноябрьским праздником. При этом росту мешали истории вроде Nvidia (NVDA), которая отчиталась весьма неплохо, но предупреждения о потери рынка в Китае и прочих лицензируемых странах заставили инвесторов продавать акции компании, которые потеряли почти 2,5%. Явным аутсайдером дня был сектор энергетики, который реагировал на падение котировок нефти. Впрочем, нефть также смогла выбраться из глубокого падения и закрыть день далеко не на минимальных значениях дня.

Объём заказов на товары длительного пользования в США снизился за октябрь на 5,4% при ожиданиях снижения на 3,1%. Без учёта оборонных поставок падение составило 6,7%. Однако стоит отметить, что вышедшая статистика оказалась столь плохой из-за резкого сокращения заказов на гражданские самолёты и автомобили на фоне забастовок в автомобилестроительной отрасли. Число первичных обращений за пособием по безработице упало на прошлой неделе до 209 тыс. с 233 тыс. неделей ранее.

Индекс потребительского доверия от Университета Мичигана зафиксирован в конце ноября на уровне 61,4 п. по сравнению с 60,4 п. в предварительной оценке. Из примечательного отметим рост инфляционных ожиданий на год вперёд до 4,5% с 4,4%. Более высокими они были лишь в апреле текущего года. На этом фоне доходность по 10-летним казначейским обязательствам США выросла на 0,2 Б. П. до 4,420%.

В розничном секторе продолжается череда пессимистичных заявлений. Nordstrom (JWN) отчиталась хуже ожиданий по выручке. Розничная сеть отмечает снижение потребительской активности, хотя подчёркивает, что входит в предрождественский период с низкими складскими запасами. HP Inc (HPQ) отчиталась на уровне ожиданий по прибыли, но не дотянула до прогнозов по выручке. Отмечается снижение продаж, как по направлению персональных компьютеров, так и принтеров.

Динамика по секторам: Communication Services +0,88%, Consumer Staples +0,71%, Health +0,54%, Consumer Discretionary +0,5%, Financials +0,39%, Real Estate +0,37%, Utilities +0,34%, Technology +0,28%, Industrials +0,19%, Materials +0,12%, Energy −0,11%.

По итогам торгов:

DJIA — 35273,03 п. (+0,53%),

S&P 500 — 4556,62 п. (+0,41%),

NASDAQ Composite — 14265,86 п. (+0,46%).

Китайская строительная Программа на триллион юаней обрастает подробностями

Япония отдыхает в четверг по случаю Дня труда. В США выходной — День благодарения. Соответственно, это накладывает отпечаток на характер торгов в Азии, где активность инвесторов была довольно низкой. Рынки демонстрировали низкую волатильность.

В Шанхае индексы торговались без существенных изменений. В Гонконге Индекс Hang Seng терял около 0,5%. Власти КНР поместили проблемного застройщика Country Garden в список 50 компаний, которые могут претендовать на государственное финансирование в объёме 1 трлн юаней. Данная программа должна будет обеспечить поддержкой строительный сектор, стимулировать строительство доступного жилья, как в сельскохозяйственных районах, так и городах. Эхом программы стало то, что в Гонконге сектор застройщиков демонстрировал рост более 4%. Впрочем, бумаги New World Development теряли около 4% на фоне предложения компании выкупить свои бонды с дисконтом на сумму $600 млн. Технологичный сектор повышался на 0,5%, но акции Alibaba Group теряли около 0,6%.

По состоянию на 8:20 мск:

Hang Seng — 17636,11 п. (-0,56%),

Shanghai Composite — 3043,52 п. (+0,00%).

ОПЕК+ берёт дополнительную паузу для консультаций и выработки решения

Нефть вновь дешевеет. Накануне падение котировок превышало 4%, но закрытие состоялось далеко от минимальных значений дня. Распродажи были спровоцированы неожиданной новостью о том, что совещание ОПЕК+ отложено на 4 дня. Естественно, что на рынке возникла идея о нежелании ряда членов одобрить дополнительное сокращение производства. Однако напомним, что технический комитет ОПЕК провёл консультации с ведущими участниками биржевых торгов нефтью.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259093&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В распоряжении Reuters оказался доклад, в котором выражалась достаточно пессимистичная оценка перспектив нефтяного рынка. Соответственно, участники ОПЕК+ могли взять дополнительную паузу для изучения ситуации и выработки нужного решения. Вероятно, что идея противоречий между членами не имеет под собой оснований. Более того, участники соглашения могут принять более радикальное решение, чем предполагают нефтяные трейдеры. Reuters сообщает, что задержка может быть связана с позицией ряда африканских стран, которые хотели бы увеличить свои квоты в 2024 году. Возможно, что основное бремя решения возьмут на себя производители из Персидского залива.

Ещё одним поводом для пессимизма является статистика в США. Согласно данным Минэнерго, на неделе до 17 ноября американские коммерческие запасы нефти +8,70 млн баррелей, бензина +750 тыс. баррелей, а дистиллятов −1,02 млн баррелей. Добыча в США остаётся на рекордном уровне 13,2 млн баррелей в сутки. Отметим пару моментов. Сокращение запасов дистиллятов происходит уже 8 недель подряд. Рост запасов нефти за последние три недели составляет более 26 млн баррелей.

По состоянию на 8:40 мск:

WTI — $76,26 (-1,09%),

Brent — $80,96 (-1,22%),

Золото — $2016,20 (+0,15%).

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