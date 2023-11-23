«Инарктика» объявила об SPO в размере 4% своих бумаг

Компания «Инарктика» сообщила о проведение вторичного публичного размещения (SPO). В рамках SPO инвесторам будет предложено 3,3 млн акций, что составляет 4% от уставного капитала компании, говорится в сообщении эмитента. В качестве продающих акционеров выступают «Инарктика Северо-Запад» (казначейский пакет) и «ИГС Инвест».

Брокером продающих акционеров на SPO выступит банк «Синара». Сбор заявок начнется в четверг, 23 ноября, и продлится до следующей среды, 29 ноября. Ценовой диапазон предложения составит от 900 до 968,5 рублей за одну акцию.

«В результате SPO компания планирует увеличить долю акций в свободном обращении до не менее 18%, часть средств будет направлена на развитие бизнеса. Компания рассчитывает, что предложение акций позволит укрепить ее позиции на публичном рынке акционерного капитала за счет притока новых инвесторов в структуру акционеров, увеличения количества акций в свободном обращении, а также роста ликвидности акций компании», — говорится в сообщении компании. Полученные в рамках размещения средства «Инарктика» планирует направить на развитие бизнеса и общекорпоративные цели.

Те инвесторы, которые приняли участие в SPO, получат возможность через полгода после завершения вторичного размещения купить у продающих акционеров одну дополнительную акцию по цене SPO за каждые пять акций, купленных во время нынешнего размещения.

После объявления об SPO стоимость акций компании упала на открытии торгов на Московской бирже. В моменте (10.04 мск) цена за одну бумагу достигала 924 рублей, что на 4,6% меньше цены закрытия предыдущего торгового дня. К 10.10 мск котировки немного отыграли падение — за одну акцию давали 944 рубля (-2,5%).

«Инарктика» (в прошлом — «Русская аквакультура») — крупнейший производитель аквакультурного лосося и морской форели в России. Компании принадлежит 13 действующих ферм по выращиванию атлантического лосося и форели: 10 из них в Баренцевом море и три фермы в Карелии. Консолидированная выручка эмитента в прошлом году составила 23,5 млрд рублей, чистая прибыль — 11,9 млрд рублей, следует из отчетности компании по МСФО.

«Русская аквакультура» провела IPO в 2010 году, в его ходе него инвесторам было продрано 15 млн акций на $90 млн. В декабре 2017 года компания провела SPO: было размещено 8,33 млн новых акций по 120 рублей за бумагу на сумму более 1 млрд рублей. В середине октября акции «Инарктики» были переведены из второго уровня листинга Московской биржи в первый.

Доля акций в свободном обращении (free-float) эмитента, согласно данным Московской биржи, составлял 14%. Основными владельцами компании (по 24,9%), согласно последним известным данным, являются ее гендиректор Илья Соснов и ЗПИФ «Риэлти Кэпитал», которым управляет УК «Свиньин и партнеры». Еще 22% принадлежит брату губернатора Московской области Максиму Воробьеву.