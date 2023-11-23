«Инарктика» объявила об SPO в размере 4% своих бумаг
Ценовой диапазон составит от 900 до 968,5 рублей за одну акцию.
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Ценовой диапазон составит от 900 до 968,5 рублей за одну акцию.
Компания «Инарктика» сообщила о проведение вторичного публичного размещения (SPO). В рамках SPO инвесторам будет предложено 3,3 млн акций, что составляет 4% от уставного капитала компании, говорится в сообщении эмитента. В качестве продающих акционеров выступают «Инарктика Северо-Запад» (казначейский пакет) и «ИГС Инвест».
«В результате SPO компания планирует увеличить долю акций в свободном обращении до не менее 18%, часть средств будет направлена на развитие бизнеса. Компания рассчитывает, что предложение акций позволит укрепить ее позиции на публичном рынке акционерного капитала за счет притока новых инвесторов в структуру акционеров, увеличения количества акций в свободном обращении, а также роста ликвидности акций компании», — говорится в сообщении компании. Полученные в рамках размещения средства «Инарктика» планирует направить на развитие бизнеса и общекорпоративные цели.
Те инвесторы, которые приняли участие в SPO, получат возможность через полгода после завершения вторичного размещения купить у продающих акционеров одну дополнительную акцию по цене SPO за каждые пять акций, купленных во время нынешнего размещения.
«Инарктика» (в прошлом — «Русская аквакультура») — крупнейший производитель аквакультурного лосося и морской форели в России. Компании принадлежит 13 действующих ферм по выращиванию атлантического лосося и форели: 10 из них в Баренцевом море и три фермы в Карелии. Консолидированная выручка эмитента в прошлом году составила 23,5 млрд рублей, чистая прибыль — 11,9 млрд рублей, следует из отчетности компании по МСФО.
«Русская аквакультура» провела IPO в 2010 году, в его ходе него инвесторам было продрано 15 млн акций на $90 млн. В декабре 2017 года компания провела SPO: было размещено 8,33 млн новых акций по 120 рублей за бумагу на сумму более 1 млрд рублей. В середине октября акции «Инарктики» были переведены из второго уровня листинга Московской биржи в первый.
Доля акций в свободном обращении (free-float) эмитента, согласно данным Московской биржи, составлял 14%. Основными владельцами компании (по 24,9%), согласно последним известным данным, являются ее гендиректор Илья Соснов и ЗПИФ «Риэлти Кэпитал», которым управляет УК «Свиньин и партнеры». Еще 22% принадлежит брату губернатора Московской области Максиму Воробьеву.