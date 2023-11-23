Доходы России от продажи нефти и газа опустились до минимума

С января по сентябрь 2023 года доходы от продажи нефти и газа снизились до 28,3 процента всех поступлений (минус 15 п.п. в годовом выражении). В абсолютном выражении они уменьшились в 1,5 раза, до 5,58 триллиона рублей.

Аналитики Счетной палаты объяснили сокращение нефтегазовых доходов снижением поступлений НДПИ и вывозных пошлин на энергоресурсы, а также уменьшением средней цены на нефть марки Urals с 82,9 до 55,9 доллара за баррель. Также причинами стали продолжение налогового маневра в нефтяной отрасли и переход месторождений на налог на дополнительный доход (НДД).

Согласно проекту бюджета на 2024 год и плановый период 2025—2026 годов, нефтегазовые поступления России в следующем году обеспечат 32,8 процента его доходной части. За год их доля поднимается до 35 процентов, к 2026-му опустится до 33,5 процента. Прогнозируемый объем дополнительных нефтегазовых доходов оценивают в 1,8 триллиона рублей.

По словам первого замминистра энергетики Павла Сорокина, в 2023 году российский топливно-энергетический комплекс (ТЭК) принесет федеральной казне 8,6 триллиона рублей. Доход от продажи энергоресурсов снизится почти на три триллиона в сравнении с 2022-м. Доля ТЭК в ВВП страны уменьшится на два процентных пункта, до 16 процентов, а в экспорте — на семь процентных пунктов, до 51 процента.