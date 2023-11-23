Доходы России от продажи нефти и газа опустились до минимума
Доля нефтегазовых доходов российского бюджета опустилась до минимального уровня с 2007 года. Об этом со ссылкой на отчет Счетной палаты сообщает РБК.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Доля нефтегазовых доходов российского бюджета опустилась до минимального уровня с 2007 года. Об этом со ссылкой на отчет Счетной палаты сообщает РБК.
С января по сентябрь 2023 года доходы от продажи нефти и газа снизились до 28,3 процента всех поступлений (минус 15 п.п. в годовом выражении). В абсолютном выражении они уменьшились в 1,5 раза, до 5,58 триллиона рублей.
Аналитики Счетной палаты объяснили сокращение нефтегазовых доходов снижением поступлений НДПИ и вывозных пошлин на энергоресурсы, а также уменьшением средней цены на нефть марки Urals с 82,9 до 55,9 доллара за баррель. Также причинами стали продолжение налогового маневра в нефтяной отрасли и переход месторождений на налог на дополнительный доход (НДД).
По словам первого замминистра энергетики Павла Сорокина, в 2023 году российский топливно-энергетический комплекс (ТЭК) принесет федеральной казне 8,6 триллиона рублей. Доход от продажи энергоресурсов снизится почти на три триллиона в сравнении с 2022-м. Доля ТЭК в ВВП страны уменьшится на два процентных пункта, до 16 процентов, а в экспорте — на семь процентных пунктов, до 51 процента.
В ноябре 2023-го власти решили вернуться к методике расчета нефтегазовых доходов исходя из базовой цены на нефть, установленной на уровне 60 долларов за баррель. Дополнительные доходы, полученные от продажи углеводородов сверх указанной цены, будут направляться в Фонд национального благосостояния (ФНБ), а при падении стоимости ниже отметки недополученные доходы будут компенсироваться из того же фонда.