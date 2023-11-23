Центробанк Турции повысил ставку до 40%

Центральный банк Турции повысил учетную ставку сразу на 500 б.п. — с 35% до 40% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора. По данным Trading Economic, в предыдущий раз ставка была на этом уровне чуть более 20 лет назад — в первом полугодии 2003 года.

Регулятор предпринял более жесткие меры, чем ожидалось. Большинство экономистов, опрошенных Reuters, прогнозировали, что турецкий ЦБ повысит ставку до 37%, а уровня в 40% она достигнет к концу года.

ЦБ Турции в своем сообщении отметил, что базовая инфляция в октябре снизилась и остается в пределах ожидаемой. Но текущий уровень внутреннего спроса, устойчивость инфляции в сфере услуг и геополитические риски но-прежнему продолжают оказывать инфляционное давление. С другой стороны, последние данные свидетельствуют о начавшемся замедлении внутреннего спроса по мере того, как ужесточение денежно-кредитной политики отражается на финансовых условиях. Регулятор также указал, что начали появляться признаки улучшения в сфере инфляционных ожиданий.

«По оценке Комитета, текущий уровень ужесточения денежно-кредитной политики значительно приближается к уровню, необходимому для установления курса на дезинфляцию. Соответственно, темпы ужесточения денежно-кредитной политики будут замедляться, и цикл ужесточения будет завершен в короткие сроки. Жесткость денежно-кредитной политики будет поддерживаться до тех пор, пока это необходимо для обеспечения устойчивой ценовой стабильности», — говорится в релизе.

Лира позитивно отреагировала на решение по ставке. В первую минуту после публикации релиза валютная пара доллар США/турецкая лира снизилась на международном рынке Форекс подешевела на 0,78%, до 28,612. Однако к 14:25 мск доллару удалось отыграть часть потерь, курс был на уровне чуть менее 28,77 лиры (-0,24% к уровню закрытия предыдущей торговой сессии.

Это уже шестое повышение ставки подряд.

Первое повышение в этом цикле произошло в июне, тогда регулятор поднял ставку почти вдвое — с 8,5% до 15% годовых. На заседании в июле ЦБ Турции повысил ставку до 17,5%, а в августе — до 25%, в сентябре — до 30%. По итогам октябрьского заседания ставка выросла до 35%.

До этого ЦБ не повышал ставку в течение более двух лет, несмотря на разгон инфляции. В Турции доминировал нетрадиционный подход к денежно-кредитной политике, согласно которому повышение ставок неэффективно в борьбе с ростом цен. Однако ситуация изменилась после того, как ЦБ возглавила Хафизе Гайе Эркан. Ранее она занимала руководящие посты в американских банках Goldman Sachs и First Republic.

Турецкий ЦБ под руководством Эркан неоднократно заявлял о своем намерении и дальше ужесточать ДКП для снижения высокой инфляции. По официальным данным, потребительская инфляция в октябре составила 61,36% в годовом выражении против 61,53% в сентябре. Это значит, что пока учетная ставка по-прежнему находится значительно ниже текущей годовой инфляции.

В начале ноября турецкий ЦБ повысил свой прогноз по инфляции на конец этого года с 58% до 65%. В 2024 году инфляция, как теперь ожидается, будет на уровне 36%, а не 33%, как говорилось в предыдущем прогнозе. Примерно в мае инфляция в стране поднимется выше 70%, полагает регулятор.