ЦБ: прибыль банков снизилась в октябре на фоне укрепления рубля

«Прибыль снизилась из-за отрицательной валютной переоценки (-66 млрд руб.) на фоне укрепления рубля на 4,5% (в сентябре положительная переоценка составила 18 млрд руб.), а также отрицательной переоценки ценных бумаг (около 8 млрд руб.) на фоне роста рыночных ставок», — отметил регулятор.

Кроме того, банки признали убытки от такой переоценки ценных бумаг в размере около 20 млрд руб. напрямую в капитале через прочий совокупный доход, добавили в ЦБ.

С начала этого года банки заработали уже 2,9 трлн руб., но эта цифра завышена, указывает регулятор, поскольку банки отразили убыток около 400 млрд руб. от переоценки облигаций напрямую в капитале, а не в прибыли.

Основная прибыль при этом в октябре выросла на 8% и составила 275 млрд руб. за счет увеличения на 16% чистого процентного дохода на фоне продолжающегося роста кредитования. Число прибыльных банков увеличилось на 11 до 259 — 80% от их общего количества. По итогам первых девяти месяцев в России оказалось 284 (88%) прибыльных банков.

Рост ипотечного портфеля в октябре замедлился до 2,9% после 4,2% месяцем ранее на фоне сокращения как рыночной ипотеки из-за роста ставок, так и льготной из-за повышения первоначального взноса и ужесточения макронадбавок. Рост необеспеченного потребительского кредитования замедлился до 1,1% с 1,5% месяцем ранее, корпоративное кредитование выросло на 2,3% после 2,1% в сентябре.

В начале ноября председатель Банка России Эльвира Набиуллина называла отечественную банковскую систему абсолютно здоровой. Проведенная регулятором работа по выведению с рынка 452 недобросовестных и нежизнеспособных банков привела к тому, что в последние годы на поддержку банков не выделялись деньги, а банковская система, «наоборот, сама помогала экономике», пояснила она.

Ранее глава ЦБ говорила, что устойчивость российской банковской системы была продемонстрирована во время череды экономических кризисов. Систему эту необходимо беречь, поскольку без нее невозможна структурная перестройка экономики страны, отмечала Набиуллина.