16:16 (мск), источник: ТАСС

ЦБ понизил курс доллара на 24 ноября до 88,12 рубля

Курс евро составил 96,23 рубля.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Банк России установил на 24 ноября 2023 года официальный курс доллара на уровне 88,1206 рубля, что на 4 копейки ниже предыдущего показателя.

Официальный курс евро повышен на 8 копеек, до 96,2273 рубля.

В то же время официальный курс юаня повышен на 2 копейки, до 12,3225 рубля.

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