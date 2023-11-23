ЦБ понизил курс доллара на 24 ноября до 88,12 рубля
Курс евро составил 96,23 рубля.
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Курс евро составил 96,23 рубля.
МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Банк России установил на 24 ноября 2023 года официальный курс доллара на уровне 88,1206 рубля, что на 4 копейки ниже предыдущего показателя.
Официальный курс евро повышен на 8 копеек, до 96,2273 рубля.
В то же время официальный курс юаня повышен на 2 копейки, до 12,3225 рубля.