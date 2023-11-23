19:18 (мск), источник: Ведомости

ЦБ: доля «токсичных» валют в выручке крупнейших экспортеров упала до 17%

Подверженность российской экономики санкциям снижается, в том числе за счет снижения до 17% доли «токсичных» валют — доллара и евро — в выручке крупнейших экспортеров РФ, заявила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.

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Источник: РИА "Новости"

Об этом она рассказала на круглом столе в Совете Федерации (СФ) по противодействию экономическим санкциям Запада, трансляция мероприятия велась на странице СФ во «ВКонтакте».

«На начало 2022 г. доля “токсичных” валют составляла 96%. Сейчас, конечно, она очень сильно снизилась — по крупнейшим, а это примерно 30 компаний, которые мы в режиме реального времени отслеживаем, сейчас доля “токсичных” валют у них в выручке в сентябре составила всего 17%», — рассказала она.

На остальные 83% приходятся юань — основная валюта на рынке в РФ, рубль и в меньшей степени другие валюты. Данилова пояснила, что чем меньше «токсичных» валют используют отечественные компании, тем больше они защищены от санкционных рисков.

«Конечно, видим, что ситуация с корсчетами в “токсичных” валютах ухудшается, нашим банкам закрывают корсчета, расширяют санкционные списки, но при этом банки развивают отношения с дружественными странами, открывают в них корсчета. Тем самым, происходит замещение», — добавила Данилова.

На фоне санкций Россия стала уходить от расчетов в долларах и все чаще использовать национальные валюты. В марте 2023 г. президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Пекин «все активнее» используют нацвалюты во взаимной торговле. В октябре министр финансов Антон Силуанов сообщал, что доля расчетов в национальных валютах между Россией и Китаем превысила 90%. «Это в большей степени юань, но и рубль тоже немаловажную долю занимает здесь», — говорил он.

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