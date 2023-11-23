Бывшие рестораны McDonald`s в Казахстане переименовали в I`m

Рестораны McDonald`s открылись в Казахстане в 2016 году. В начале 2023 года американская компания сообщила об уходе из страны на фоне сокращения поставок. Власти Казахстана объяснили закрытие McDonald`s тем, что у компании возникли проблемы после продажи российского бизнеса.