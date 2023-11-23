Альфа-банк выпустил замещающие облигации на 12,3 млрд рублей

Альфа-банк в среду, 22 ноября, выпустил локальные облигации серии 30−01 на 12,3 млрд рублей в рамках замещения евробондов с погашением в январе 2025 года, следует из материалов эмитента.

Всего было размещено 123 136 облигаций номиналом 100 тысяч рублей каждая. Доля фактически размещенных облигаций от общего количества бумаг выпуска, подлежавших размещению, составила 82,09%.

Размещенные облигации полностью оплачивались евробондами, выпущенными Alfa Bond Issuance, со сроком погашения 30 января 2025 года. Изначальный объем этого выпуска составлял 15 млрд рублей. Ставка купона по евробондам составила 6,75%.

Совет директоров Альфа-банка в начале сентября 2023 года одобрил замещение локальными долговыми бумагами двух выпусков рублевых еврооблигаций банка с погашением в январе и августе 2025 года. Первый выпуск — это облигации серии 30−01 суммарной стоимостью 15 млрд рублей. Они должны были заместить рублевые еврооблигации (ISIN — XS2107554896) с купонным доходом в размере 6,75%, в качестве эмитента которых выступала компания Alfa Bond Issuance.

Второй выпуск — это облигации серии ЗО-02, которые также размещаются по открытой подписке в количестве 100 тысяч штук с суммарной номинальной стоимостью в размере 10 млрд рублей. Срок погашения данных облигаций установлен на 4 августа 2025 года. Данные ценные бумаги заместят рублевые евробонды (ISIN — XS2368111584) с купонным доходом в размере 7,85%, эмитентом которых также является Alfa Bond Issuance.

У Альфа-банка остаются незамещенными еще четыре долларовых выпуска евробондов: два бессрочных и два с погашениями в 2030 и 2031 годах.

Согласно указу президента России Владимира Путина, российские компании, имеющие обязательства, связанные с еврооблигациями, будут обязаны заместить эти бумаги (впрочем, при соблюдении ряда условий компания может получить разрешение у правительства не делать этого) до конца 2023 года. Однако пока активность российских эмитентов в вопросе замещения еврооблигаций довольно низкая: такие бумаги выпустили «Газпром», «Лукойл», «Металлоинвест», «Совкомфлот», «Борец», ММК, а также «Фосагро». В середине августа о решении выпустить замещающие облигации объявила корпорация VK. Среди крупнейших российских эмитентов евробондов, которые пока официально не приняли решение о замещении: «Алроса», «Норникель», «Полюс», НЛМК, РЖД, ГТЛК, «Яндекс».

Помимо Альфа-банка, среди банков, еврооблигации которых подлежат обязательному замещению, крупнейшие эмитенты — это ВТБ и МКБ. Оба не исключали возможности выпуска замещающих евробонды бумаг.