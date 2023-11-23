Акционеры «Группы Позитив» утвердили допдивиденды за 2022 год

Общий размер этой выплаты составит 1,04 млрд руб. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлена 3 декабря 2023 г. С учетом уже выплаченных ранее, общая сумма дивидендов по итогам 2022 г. составит 4,8 млрд руб., или 72,61 ₽ на акцию.

На фоне новости стоимость бумаг Positive Technologies в ходе торгов 23 ноября снижалась на 0,63% до 2115 ₽ На закрытии сессии она составила 2131 ₽ (+0,12%), индекс Мосбиржи составлял 3221,46 пункта (-0,28%). С начала года он вырос на 50%, котировки компании — на 68%.

В этом году компания уже дважды выплачивала дивиденды по итогам 2022 г. — в размере 50% и 25% от показателя чистой прибыли без учета капитализируемых расходов (NIC) за 2022 г. В сумме акционерам было выплачено 3,75 млрд руб.

Ранее совет директоров «Группы Позитив» утвердил новую редакцию дивидендной политики компании. На выплату дивидендов планируется направлять от 50 до 100% управленческой чистой прибыли.

Чистая прибыль Positive Technologies по МСФО за девять месяцев 2023 г. снизилась на 92,6% до 152,5 млн руб. против 2 млрд руб. годом ранее.

Показатель EBITDA в тот же период снизился на 63% до 972 млн руб. Снижение этих показателей произошло из-за растущих расходов на исследования и разработки, увеличившихся на 63% за девять месяцев, а также на маркетинг (+94,3%).

В компании отметили, что финансовые результаты за девять месяцев соответствуют ожиданиям менеджмента. В том числе NIC находится в рамках ожидания менеджмента, но все еще в отрицательной зоне — около 1,3 млрд руб. убытка.