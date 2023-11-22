Замкнутый круг: Китай и США давят на рынки

Nvidia сильно отчиталась, но ждёт сложности на китайском рынке

Индексы США завершили торги вторника в минусе. Статистика была далеко не самой оптимистичной, да ещё предупреждения от розничных сетей добавили негативных эмоций. В частности, сеть магазинов электроники Best Buy (BBY) отмечает высокую неопределённость продаж в предрождественский период на фоне снижения активности покупателей. Протокол заседания ФРС не был особенно жёстким, или мягким. В основном, говорится об осторожности в решениях и необходимости сдерживающей денежной политики на некоторое время. Ожидания рынка относительно смягчения на 100 Б. П. в 2024 году не изменились. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снизилась на 0,8 Б. П. до 4,414%.

Продажи жилья на вторичном рынке снизились на 4,1% за октябрь до минимального значения за 13 лет, или 3,79 млн в годовом пересчёте. Доступность жилья составляла 1,15 млн, или около 3,6 месяцев продаж, что является небольшим улучшением от сентября.

Розничная сеть Lowe's Companies (LOW) не дотянула до прогнозов по выручке и сравнимым продажам, да ещё ухудшила прогноз на IV квартал. Zoom Video Communications (ZM) отчиталась лучше ожиданий и снизила прогноз на ближайшие кварталы. Однако сниженный прогноз оказался выше ожиданий Wall Street. Analog Devices (ADI) традиционно отчиталась сильно за прошедший квартал, но ждёт сложные условия на рынке в IV квартале. Medtronic (MDT) не только отчиталась лучше ожиданий, но производитель медицинских приборов также повысил прогноз на ближайший квартал. На канале CNBC прошла информация о том, что глава Amazon (AMZN) Джефф Безос мог недавно продать ещё 8−10 млн акций компании.

Однако дневные новости воспринимались рынком через призму ожиданий результатов Nvidia (NVDA). Прибыль на акцию $4,02 против ожиданий $3,36. Выручка $18,12 млрд против ожиданий $16,09 млрд. Выручка от продаж дата-центрам $14,51 млрд против ожиданий $12,82 млрд. Выручка от игрового сектора $2,86 млрд против ожиданий $2,7 млрд. Однако результаты были смазаны предупреждением компании о том, что в ближайший год могут пострадать доходы от продажи Китая и по другим лицензионным направлениям. В предыдущие кварталы продажи дата-центрам по данным направлениям формировали до 20%-25% выручки. После такого предупреждения бумаги заметно подешевели, затем восстановились, но возобновили падение с меньшим темпом.

Динамика по секторам: Technology −0,83%, Real Estate −0,47%, Consumer Discretionary −0,38%, Energy −0,21%, Industrials −0,05%, Financials −0,04%, Communication Services −0,01%, Utilities +0,22%, Consumer Staples +0,35%, Materials +0,4%, Health +0,61%.

По итогам торгов:

DJIA — 35088,29 п. (-0,18%),

S&P 500 — 4538,19 п. (-0,20%),

NASDAQ Composite — 14199,98 п. (-0,59%).

Рост акций Baidu спасает индекс Гонконга от просадки

Азиатские индексы торговались разнонаправленно. В Шанхае и Гонконге преобладали продажи, но снижение было незначительным. Акции Xiaomi теряли около 3%, а оператора туризма Trip.com около 2,5%. Частично ситуацию уравновешивали акции Baidu, которые прибавляли более 5% после отчётности, оказавшейся лучше ожиданий. Общий негатив для азиатских рынков создают заявления представителей ведущих центральных банков о том, что инвесторы закладывают слишком оптимистичные ожидания относительно скорого начала смягчения денежной политики.

Японский рынок был более оптимистичным, хотя давление испытывали акции полупроводниковой индустрии. Иена ослабла до 148,5 за доллар, что стимулировало покупки акций экспортёров: Sony (+1,1%), Nippon Steel (+1,3%), Honda Motor (+0,9%). Меж тем отчётность Nvidia и предупреждения относительно вероятных потерь на лицензируемых рынках негативно сказались на полупроводниковом секторе: Advantest Corp. (-4,0%), Tokyo Electron (-0,9%). В четверг японский рынок не работает.

По состоянию на 8:20 мск:

NIKKEI 225 — 33478,48 п. (+0,37%),

Hang Seng — 17737,87 п. (+0,02%),

Shanghai Composite — 3058,38 п. (-0,31%).

Котировки нефти застыли в нерешительности

Нефть торговалась нейтрально. Данные по запасам в США предлагают негативный сценарий, но рынок всё же ждёт совещание ОПЕК+, на котором могут быть приняты дополнительные меры по стабилизации цен. Согласно данным API, на неделе до 17 ноября коммерческие запасы нефти в США +9,05 млн баррелей, запасы бензина −1,79 млн баррелей, а дистиллятов −3,51 млн баррелей. Статистика запасов подтверждает сезонность, которая характеризуется профилактическими работами на НПЗ, во время которых снижается спрос на сырую нефть, но одновременно происходит более медленное пополнение запасов нефтепродуктов.

По состоянию на 8:40 мск:

WTI — $77,75 (-0,03%),

Brent — $82,42 (-0,04%),