Умеренный оптимизм превалирует

Рынок накануне. Индекс МосБиржи постепенно укрепляется, повысившись во вторник на 0,35%, до 3218,48 п. Индекс РТС вырос на 1,04%, до 1154,39 п.

В лидерах роста акции OZON (OZON 2990,5 ₽, +4,82%). Аналитики ожидают, что российские маркетплейсы в ближайшие три года увеличат площадь собственных и арендуемых складов в три раза.

В аутсайдерах оказались акции Ростелекома (RTKM81,81 ₽, −1,43%). Акционеры компании утвердили дивиденды за 2022 год в размере 5,4465 ₽ на одну обыкновенную и одну привилегированную акции, что соответствует дивидендной доходности 6,7% и 7,1% по текущим котировкам.

Рубль продолжает победное шествие, укрепившись к доллару США до 87,8675 ₽ и к евро до 96,1825 ₽

Основные новости и события.

Совет директоров Татнефти (TATN 634,2 ₽, +3,05%) рекомендовал дивиденды за III квартал 2023 года в размере 35,17 ₽ на одну обыкновенную и одну привилегированную акции, что соответствует дивидендной доходности 5,5% по текущим котировкам. Общий размер дивидендов существенно превышает традиционные 50% чистой прибыли по РСБУ в отчетном периоде, которые компания обычно направляет на дивиденды.

Авиакомпания ЮТэйр (UTAR 14,65 ₽, +2,45%) в период с января по октябрь увеличила пассажиропоток до 5,13 млн человек, на 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Владивостокский морской торговый порт (ВМТП, входит в состав FESCO (FESH 90,7 ₽, −0,73%))сообщил о росте контейнерного оборота с Китаем с начала года: экспорт вырос на 31%, импорт — на 39% по сравнению с тем же периодом прошлого года. На сегодняшний день 68% всего внешнеторгового оборота ВМТП приходится на порты Китая.

Акционеры TCS Group (TCSG 3504 ₽, +1,13%) наделили совет директоров полномочиями по выкупу обыкновенных акций или долей участия в обыкновенных акциях, включая ГДР компании.

Минпромторг России предложил отменить 7-процентную экспортную пошлину для целлюлозно-бумажной промышленности, что может позитивно отразиться на бизнесе Сегежи (SGZH 4,248 ₽, −0,31%).

Во вторник на Московской бирже начались торги акциями ЕвроТранс (EUTR 223 ₽, −10,8%). В ходе IPO оператор топливного рынка привлек около 13,5 млрд руб.

МЭА прогнозирует избыток предложения на мировом нефтяном рынке в 2024 году, даже в том случае, если страны ОПЕК+ продлят ограничения на нефтедобычу.

Ожидания и торговые идеи. В среду утром настроения на мировых рынках нейтральные: японский индекс Nikkei 225 растет на 0,48%, китайский индекс Shanghai Composite снижается на 0,27%. Сегодня на рынке появится еще один эмитент: на Московской бирже начнутся торги акциями Южуралзолото (UGLD).

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