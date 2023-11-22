Умеренный оптимизм превалирует
Обзор российского рынка на 22 ноября от Наталии Пырьевой, аналитика «Цифра брокер».
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Обзор российского рынка на 22 ноября от Наталии Пырьевой, аналитика «Цифра брокер».
Рынок накануне. Индекс МосБиржи постепенно укрепляется, повысившись во вторник на 0,35%, до 3218,48 п. Индекс РТС вырос на 1,04%, до 1154,39 п.
В лидерах роста акции OZON (OZON 2990,5 ₽, +4,82%). Аналитики ожидают, что российские маркетплейсы в ближайшие три года увеличат площадь собственных и арендуемых складов в три раза.
Рубль продолжает победное шествие, укрепившись к доллару США до 87,8675 ₽ и к евро до 96,1825 ₽
Совет директоров Татнефти (TATN 634,2 ₽, +3,05%) рекомендовал дивиденды за III квартал 2023 года в размере 35,17 ₽ на одну обыкновенную и одну привилегированную акции, что соответствует дивидендной доходности 5,5% по текущим котировкам. Общий размер дивидендов существенно превышает традиционные 50% чистой прибыли по РСБУ в отчетном периоде, которые компания обычно направляет на дивиденды.
Авиакомпания ЮТэйр (UTAR 14,65 ₽, +2,45%) в период с января по октябрь увеличила пассажиропоток до 5,13 млн человек, на 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Владивостокский морской торговый порт (ВМТП, входит в состав FESCO (FESH 90,7 ₽, −0,73%))сообщил о росте контейнерного оборота с Китаем с начала года: экспорт вырос на 31%, импорт — на 39% по сравнению с тем же периодом прошлого года. На сегодняшний день 68% всего внешнеторгового оборота ВМТП приходится на порты Китая.
Акционеры TCS Group (TCSG 3504 ₽, +1,13%) наделили совет директоров полномочиями по выкупу обыкновенных акций или долей участия в обыкновенных акциях, включая ГДР компании.
Во вторник на Московской бирже начались торги акциями ЕвроТранс (EUTR 223 ₽, −10,8%). В ходе IPO оператор топливного рынка привлек около 13,5 млрд руб.
Ожидания и торговые идеи. В среду утром настроения на мировых рынках нейтральные: японский индекс Nikkei 225 растет на 0,48%, китайский индекс Shanghai Composite снижается на 0,27%. Сегодня на рынке появится еще один эмитент: на Московской бирже начнутся торги акциями Южуралзолото (UGLD).
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».